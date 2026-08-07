Hassam sorprendió con impactante cambio físico y reveló que sufrió obesidad grado 1

El humorista colombiano Gerly Hassam Gómez Parra, conocido artísticamente como Hassam, volvió a llamar la atención de sus seguidores con una publicación muy distinta a las que acostumbra.

En lugar de hacer reír con uno de sus personajes, decidió compartir una parte muy personal de su vida: el proceso que lo llevó a perder más de 14 kilos y la batalla interna que enfrentó para lograrlo.

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Además, anunció que esa experiencia será el punto de partida para un nuevo espectáculo de stand-up.

A través de sus redes sociales, el comediante explicó que su transformación no se limitó a un cambio físico, sino que implicó modificar la forma en la que se relacionaba con la alimentación y consigo mismo. En ese sentido, resumió el desafío con una reflexión que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

Gerly Hassam Gómez Parra, conocido artísticamente como Hassam. Foto: Captura de Instagram @oficialhassam

“De 96k y obesidad grado 1 a 82k. La parte difícil es comer con conciencia. Un show sobre la guerra con uno mismo”.

Con esas palabras, Hassam dejó claro que el mayor obstáculo no fue bajar de peso, sino enfrentar los hábitos que durante años afectaron su salud. También confirmó que esa vivencia servirá de inspiración para una nueva rutina de comedia, en la que abordará con humor una de las etapas más complejas de su vida.

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Junto al mensaje, publicó dos fotografías que evidencian el antes y el después de su transformación. En una aparece cuando alcanzó los 96 kilos, condición que él mismo identificó como obesidad grado 1, mientras que en la imagen más reciente luce con un peso de 82 kilos.

Aunque el artista no reveló cuál fue el plan que siguió para conseguir este resultado ni cuánto tiempo le tomó alcanzar esa meta, sí dejó ver que el cambio fue producto de un proceso de disciplina y de una decisión consciente por mejorar su calidad de vida.