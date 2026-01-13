Gente

Hassam tomó inesperada decisión tras muerte de Yeison Jiménez y expuso razón: “Era un chiste”

El humorista utilizó sus redes sociales para comunicar este paso que da y que se relaciona con el artista de música popular.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

13 de enero de 2026, 4:09 p. m.
Hassam y Yeison Jiménez
Hassam y Yeison Jiménez Foto: Instagram @oficialhassam

La música colombiana atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte trágica e inesperada de Yeison Jiménez, uno de los exponentes más reconocidos del género popular. El cantante dejó una marca imborrable en el público, que se identificó con sus letras cargadas de sentimiento y con las canciones que acompañaron a miles de seguidores.

Jiménez hacía parte de las seis personas que viajaban en la avioneta que se accidentó en cercanías del aeródromo Juan José Rondón, en el tramo que conecta a los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

Según el reporte oficial de la Aeronáutica Civil, el siniestro se registró a las 4:11 p. m. de este sábado 10 de enero, información que confirmó el fatal desenlace y profundizó la conmoción en el país.

Ella es Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, madre de sus hijos y alejada del foco público

En medio del dolor en la industria del entretenimiento colombiano, muchas personas se percataron de las reacciones y opiniones de otros famosos, quienes se mostraron afectados por lo sucedido.

Una de las personas que se pronunció fue Hassam, que compartió un video en el que explicó su sentir con respecto a un contenido que había subido días atrás. El comediante recibió toda clase de opiniones, por lo que prefirió tomar una inesperada decisión en plena coyuntura.

Según explicó, se inclinó por eliminar un video humorístico que grabó que se relacionaba con el fallecido cantante, con tal de respetar su memoria y el dolor que atravesaba la familia.

El famoso fue claro en que no había nada en ello, pero comprendía la situación y prefería bajar el clip para no causar emociones encontradas en algunas personas.

Hace dos días subí un video, una rutina que hago de comparación de cantantes modernos con gente de antes, pero era un chiste y empecé a recibir unos mensajes de gente, entonces voy a retirar el video, lo retiro por respeto a la memoria y al dolor de la familia de Yeison. Lo recuerdo con mucho cariño, entonces simplemente por eso, por respeto a su familia y a su dolor”, comentó.

“Un abrazo para ellos”, agregó.

Muchas personas comentaron en la publicación, al afirmar que entendían la intención del contenido, pero que apoyan la decisión de quitar el tono humorístico en este instante.

