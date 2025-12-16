Valentina Taguado habría tirado indirecta tras polémica con Hassam: “Yo jodo con lo que me permiten joder”

Valentina Taguado y Hassam se vieron envueltos en una cruda polémica en plataformas digitales, luego de un chiste que soltó la locutora en un espacio de humor. La exparticipante de MasterChef Celebrity se burló de la enfermedad del comediante, detonando reacciones inesperadas.

La famosa habló desde el ámbito amoroso de su excompañero de Qué hay pa’ dañar, de RCN, involucrando el tema de salud que lo golpeó años atrás. La joven no midió sus palabras y causó desconcierto en quienes vieron esto mal.

“Si alguien ha escuchado ¿Qué hay pa dañar?, sabe que hasta hace poquito nos enteramos de que Hassam tiene novia. Y yo toda: ‘¿Cómo así? Si somos amigos de hace rato. ¿Cuánto llevan?’, y me dijo que dos años. Entonces le pregunté que cómo se llama o cómo le dicen, y yo, dizque: ‘quimio, porque es la que te come’“, dijo.

En cuanto a esto, Hassam respondió, sin mencionarla, haciendo referencia a que no se podía cruzar cierta línea de respeto con temas que eran sensibles. “Hay que ser muy m*lparido en la vida para burlarse de una persona que ha tenido cáncer. Así esté curado o así no esté curado”, comentó.

Esto giró la atención mediática a Valentina Taguado, quien no dudó en tocar el tema de manera discreta y distinta en el formato de RCN. En su charla con Johanna Velandia, la locutora indagó acerca de la autorización que se daba para hablar de ciertos asuntos, viendo que todo podía cambiar de un momento a otro.

“¿De qué no se te puede molestar, por ejemplo, para dejarlo al aire? Si en algún momento te digo gorda, gordita o algún derivado, porque ya me habías dicho que no te molestaba, pero no sé si a hoy te incomoda. Me quedé como cuando iniciamos este proyecto, me dijiste que no te molestaba. Toca al aire, porque no queremos problemas. Yo jodo con lo que me permiten joder. Si me dan permiso, ahí si me voy como gordo en tobogán, pero uno no sabe cuándo la gente cambia de opinión”, dijo.

“Si te dieron autorización para molestar con un tema, puede que realmente no haya sido una autorización. Quiero esa capacidad de ser un genio adivinador”, aseguró.