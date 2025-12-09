Desde el 1 de septiembre de 2025, a través de la aplicación y las redes sociales oficiales del Canal RCN, se transmite ¿Qué hay pa’ dañar?, un formato pódcast en el que Valentina Taguado, Johana Velandia y Hassam presentaron los primeros capítulos, logrando una aceptación masiva por parte del público.

Sin embargo, después de algunas semanas de trabajo, el humorista dejó de asistir al set y, pocos días después, se anunció su retiro, pues estuvo presentando fuertes problemas de salud y decidió priorizar su bienestar. Por esta razón,a el canal llevó a varios invitados para ocupar su lugar mientras se realizaba una contratación oficial.

Uno de los personajes preferidos del público fue el también humorista Andrés Torres, quien llegó a permanecer 15 días consecutivos con Johana y Valentina. Aunque muchos pensaron que tomaría el espacio libre, a través de su cuenta de Facebook dejó saber que no continúa dentro del programa.

“Les traigo noticias, para algunos serán muy buenas, para otros serán muy malas, pero no continúo en el proyecto ¿Qué hay pa’ dañar?, debido a una decisión que tomó el canal, que desconozco por completo la razón, pero que igualmente le agradezco por estos 15 días de confianza, días que aprendí muchísimo”, dijo en un video.

Además, se tomó el tiempo para nombrar y agradecer a cada una de las personas que hicieron parte de su proceso y lo acompañaron en el proyecto.

“Gracias a todas las personas de producción (...) que siempre me saludaban con una sonrisa, con buena energía, a todas las personas que de verdad me acogieron en el canal, mil y mil gracias. Les mando un abrazo grandote y le quiero agradecer especialmente a mi gordita y a Valentina por estos 15 días de complicidad, de risa, la pasamos buenísimo, nos reímos un montón, se sentía muy buena energía dentro del set y trabajar era un placer básicamente”.

Finalmente, se despidió de su público y manifestó estar listo para continuar con su carrera en la industria del humor, por lo que estará realizando sus presentaciones de manera habitual.