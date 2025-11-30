Valentina Taguado destapó amarga experiencia laboral; habló de excompañera y despertó reacciones

Tras su paso por el programa de radio Los Impresentables de Los 40 y después de convertirse en una de las cuatro finalistas de la séptima temporada de MasterChef Celebrity, la locutora y presentadora Valentina Taguado fue seleccionada para integrar ¿Qué hay pa’ dañar?, la nueva propuesta digital con la que el Canal RCN fortalece su contenido en redes sociales y en su aplicación oficial.

El formato tipo pódcast, permite que los panelistas toquen distintos temas y compartan experiencias relacionadas con sus vivencias personales y anécdotas.

Valentina Taguado, finalista de MasterChef Celebrity | Foto: Instagram @valentinataguado - Canal RCN

Es por esto que, durante una de las transmisiones más recientes, Valentina se sinceró y, visiblemente molesta, habló sobre una experiencia negativa que vivió. Según explicó, una excompañera de trabajo ha asegurado en repetidas ocasiones que recibió malos tratos de su parte.

“Están diciendo en redes sociales que yo traté mal a una excompañera mía. Y yo digo: yo, si tengo pruebas de que es mentira. No las subo porque la hacen quedar mal a ella, por eso no las subo”, mencionó frente a las cámaras.

Ante eso Johana Velandia, una de sus compañeras del set le cuestionó las razones por las cuales no exponía a la persona, pues no le parece justo que los rumores sigan creciendo en internet.

Ante esto, Valentina respondió: “O sea le cae mier*# a ella y ¿yo para qué voy a hacer eso? Si en mis manos está no hacer algo para que le caiga mier*# a alguien, pues decido no hacerlo (...) Ojo con lo que están diciendo porque es que si hay pruebas, claramente, no me harán quedar mal a mí, va a quedar mal la persona“.

Finalmente, dejó en claro que, pese a la incomodidad, no tiene problema en recibir críticas de parte de sus detractores, siempre y cuando estén validadas y no carezcan de verdad.

“Yo le puedo caer mal a mucha gente y me tiene completamente sin cuidado porque no me interesa ser monedita de oro y caerle bien a todo el mundo, pero de caerle mal a inventar... Ahí es donde está la responsabilidad, pensando en las consecuencias, por eso digo, una publica pruebas y el que queda mal, no es uno”.