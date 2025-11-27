Valentina Taguado confesó si le gusta Claudia Bahamón y reveló la verdad de su vínculo: “La amo”

Uno de los temas más comentados con respecto a la vida personal de los integrantes de la séptima temporada de MasterChef Celebrity 2025, fue la cercanía entre Valentina Taguado, una de las finalistas, y la presentadora Claudia Bahamón.

Desde los primeros capítulos de la producción de cocina se pudo observar una gran conexión entre ellas, por lo que rápidamente, miles de personas empezaron a especular sobre una relación amorosa.

Valentina Taguado habló de su amistad con Claudia Bahamón. | Foto: Canal RCN - MasterChef Celebrity / Montaje: Semana

Es por esto que, en medio de una reciente entrevista con el Canal RCN, Valentina Taguado rompió el silencio ante los rumores y reveló la verdad detrás de su relación con Claudia Bahamón.

“Yo no soy lesbiana, yo me paro duro, pero dígame si ¿usted con Claudia Bahamón no se voltea? Claudia Bahamón es una Barbie, genuinamente, me parece hermosa, la amo, es una persona increíble, tiene un corazón hermoso, cuida el planeta, hace de todo, es perfecta, buena mamá...”, dijo la exlocutora de Los Impresentables de Los 40.

Sin embargo, lanzó una frase que causó la curiosidad de muchos: “Fuera de eso, si me dice ‘vamos para lo oscurito’, yo voy”.

¿Qué opina Claudia Bahamón de los romances que le inventan con sus compañeras de MasterChef Celebrity?

En múltiples videos publicados en plataformas como TikTok e Instagram Reels, los seguidores de Claudia Bahamón han recopilado momentos tanto dentro como fuera del programa, en los que se ve a la presentadora compartiendo con varias de sus amigas más cercanas.

Estas imágenes, han alimentado la conversación en torno a sus relaciones y han dado pie a distintas teorías creadas por los fanáticos.

La presentadora rompió el silencio ante los rumores. | Foto: Canal RCN / Montaje: Semana

Aunque Claudia ha tomado el tema con humor y en varias ocasiones ha bromeado al respecto, fue a través de una historia en su cuenta de Instagram en la que reaccionó de manera más directa a los comentarios.

El video que motivó su respuesta llevaba por título: ‘Los tres ships más culposos de la reina Clau’. En él aparecían tres figuras del mundo del entretenimiento, mientras de fondo sonaba La nueva y la ex, canción de Daddy Yankee, dando la sensación de que competían entre sí por la atención de la presentadora.

Entre risas, Claudia respondió: ‘Esto ya está muy chisto. Revisaré el casting del próximo MasterChef, a ver qué sucederá jajajaja’.