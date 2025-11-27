Suscribirse

Gente

Valentina Taguado confesó si le gusta Claudia Bahamón y reveló la verdad de su vínculo: “La amo”

Tras la gran final de ‘MasterChef Celebrity 2025′, las estrellas de la temporada han revelado secretos de la producción.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

28 de noviembre de 2025, 3:44 a. m.
Valentina Taguado reafirmó la relación amorosa de Claudia Bahamón, y habló del novio de la presentadora.
La finalista de MasterChef Celebrity habló de la relación de amistad que tiene con la presentadora del Canal RCN. | Foto: Instagram: @valentinataguado

Uno de los temas más comentados con respecto a la vida personal de los integrantes de la séptima temporada de MasterChef Celebrity 2025, fue la cercanía entre Valentina Taguado, una de las finalistas, y la presentadora Claudia Bahamón.

Desde los primeros capítulos de la producción de cocina se pudo observar una gran conexión entre ellas, por lo que rápidamente, miles de personas empezaron a especular sobre una relación amorosa.

Valentina Taguado expuso la realidad detrás de trabajar con Claudia Bahamón: “Gamina, pandillera”.
Valentina Taguado habló de su amistad con Claudia Bahamón. | Foto: Canal RCN - MasterChef Celebrity / Montaje: Semana

Es por esto que, en medio de una reciente entrevista con el Canal RCN, Valentina Taguado rompió el silencio ante los rumores y reveló la verdad detrás de su relación con Claudia Bahamón.

“Yo no soy lesbiana, yo me paro duro, pero dígame si ¿usted con Claudia Bahamón no se voltea? Claudia Bahamón es una Barbie, genuinamente, me parece hermosa, la amo, es una persona increíble, tiene un corazón hermoso, cuida el planeta, hace de todo, es perfecta, buena mamá...”, dijo la exlocutora de Los Impresentables de Los 40.

Contexto: Violeta Bergonzi respondió a las críticas tras ganar MasterChef Celebrity y dio contundentes palabras

Sin embargo, lanzó una frase que causó la curiosidad de muchos: “Fuera de eso, si me dice ‘vamos para lo oscurito’, yo voy”.

¿Qué opina Claudia Bahamón de los romances que le inventan con sus compañeras de MasterChef Celebrity?

En múltiples videos publicados en plataformas como TikTok e Instagram Reels, los seguidores de Claudia Bahamón han recopilado momentos tanto dentro como fuera del programa, en los que se ve a la presentadora compartiendo con varias de sus amigas más cercanas.

Estas imágenes, han alimentado la conversación en torno a sus relaciones y han dado pie a distintas teorías creadas por los fanáticos.

La presentadora rompió el silencio ante los rumores.
La presentadora rompió el silencio ante los rumores. | Foto: Canal RCN / Montaje: Semana

Aunque Claudia ha tomado el tema con humor y en varias ocasiones ha bromeado al respecto, fue a través de una historia en su cuenta de Instagram en la que reaccionó de manera más directa a los comentarios.

El video que motivó su respuesta llevaba por título: ‘Los tres ships más culposos de la reina Clau’. En él aparecían tres figuras del mundo del entretenimiento, mientras de fondo sonaba La nueva y la ex, canción de Daddy Yankee, dando la sensación de que competían entre sí por la atención de la presentadora.

Contexto: Alejandra Ávila rompió el silencio tras perder en ‘MasterChef Celebrity 2025′ y dejó claro mensaje

Entre risas, Claudia respondió: ‘Esto ya está muy chisto. Revisaré el casting del próximo MasterChef, a ver qué sucederá jajajaja’.

Su comentario no solo dejó ver que sigue tomándose el asunto con gracia, sino también que está al tanto de todo lo que se genera alrededor de su imagen en redes sociales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan el país donde Maduro podría exiliarse tras la presión de EE. UU.: “Es el lugar perfecto para él”

2. Valentina Taguado confesó si le gusta Claudia Bahamón y reveló la verdad de su vínculo: “La amo”

3. Se revelan nuevos detalles de la muerte de oficiales en el Cantón Norte de Bogotá; había una tercera persona dentro del carro

4. Descubren apartamento subterráneo secreto en Bogotá: viven habitantes de calle y hay cuchillos y objetos ocultos

5. Violeta Bergonzi respondió a las críticas tras ganar MasterChef Celebrity y dio contundentes palabras

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Valentina TaguadoClaudia BahamónMasterChef CelebrityMasterchef celebrity 2025

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.