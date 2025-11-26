Alejandra Ávila rompió el silencio tras perder en ‘MasterChef Celebrity 2025′ y dejó claro mensaje

En la noche del martes, 25 de noviembre, se llevó a cabo la gran final de MasterChef Celebrity 2025, una de las producciones del Canal RCN con más éxito en lo corrido del año.

En el capítulo final, Valentina Taguado, Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Violeta Bergonzi se enfrentaron en la cocina y pusieron manos a la obra para llevarse el primer lugar en la temporada.

Durante un total de dos horas y media las finalistas prepararon su mise en place y se enfocaron en diseñar un menú de tres tiempos compuesto por entrada, plato fuerte y postre, los cuales fueron evaluados de forma individual y analizados minuciosamente por los expertos.

Finalistas se enfrentaron al último reto del programa de cocina del Canal RCN. | Foto: Instagram @canalrcn

Tras una deliberación por parte de Belén Alonso, Jorge Rausch, y Nicolás de Zubiría, la reconocida ex presentadora de Buen día, Colombia y La movida, Violeta Bergonzi se coronó como la ganadora, al ser la participante con un menor número de errores en sus preparaciones.

La decisión de los jurados de la producción gastronómica generó miles de reacciones en redes sociales e incluso, miles de usuarios debatieron sobre el merecimiento del galardón.

¿Qué dijo Alejandra Ávila por el triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity?

Por su parte la actriz Alejandra Ávila realizó un post en su cuenta de Instagram, en el que junto a algunas fotografías se despidió del programa de cocina del Canal RCN y agradeció por cada uno de los aprendizajes que logró obtener a lo largo de las grabaciones de los capítulos.

Además, resaltó el trabajo de los chefs y de sus compañeros, quienes le permitieron adquirir el conocimiento necesario para llegar a la final y además, se convirtieron en grandes amigos.

“¡Qué experiencia tan maravillosa! Cierro este capítulo de mi vida con una sonrisa enorme. Qué año tan increíble y retador, un inigualable 2025. Gracias, MasterChef Celebrity Colombia", escribió.

Por otro lado, sus más fieles admiradores se manifestaron por medio de la sección de los comentarios y la llenaron de halagos por la selección de su plato final y el empeño que puso en la realización de cada uno de los retos individuales, grupales y de campo que propuso la producción.