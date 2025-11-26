Después de una larga jornada de degustación de platos y celebración por el último capítulo de MasterChef Celebrity, los jurados del programa de cocina tuvieron que deliberar y compartir con los televidentes el nombre de la ganadora de la temporada.

Violeta Bergonzi fue la finalista que tuvo una menor cantidad de errores en comparación a sus contrincantes, por lo que levantó el trofeo y celebró su triunfo en compañía de su esposo y excompañeros de la producción.

La presentadora fue la ganadora de la séptima temporada de MasterChef Celebrity. | Foto: Instagram @masterchefcelebrityco

Tras ser elegida por Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, Violeta Bergonzi se manifestó en sus redes sociales y se mostró emocionada por el resultado que tuvo en la preparación de cada uno de los platillo que realizó para el último reto de la competencia y por medio de sus historias de Instagram estuvo compartiendo el apoyo que tuvo por parte de sus fans.

“Este viaje gastronómico por tus raíces fue clave para llegar al destino final: la victoria de MasterChef Celebrity 2025. Violeta, felicitaciones por este gran reconocimiento a tu amor por la cocina, a tu entrega diaria y a tu creatividad”, fueron las palabras con las que el Canal RCN felicitó a la presentadora.

Así reaccionó el público en redes sociales al triunfo de Violeta Bergonzi

El resultado generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, pues aunque muchos la felicitaron, otros se encargaron de compartir distintos memes y contenido de humor al no estar de acuerdo con la decisión de los jurados.

“Excelente, se lo merece. Bien, Violeta”, “Qué decepción, las mejores Alejandra y Valentina”; “Ya saben que se necesita pasa ser un MasterChef. Aprendan a hacer tamales y listo”; “Fue la más preparada para esta gran final”; “Ganó a punta de la supuesta humildad que maneja. En fin la hipocresía” y “Todas se lo merecían, pero Violeta fue constante y por eso ganó”, son algunas de las opiniones controversiales que se leen en la publicación de Instagram.

Ahí tienen a su consentida, ojalá a ustedes les sirva para algo #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/RhBdPqr67Y — Fabiancito (@mnaibaf) November 26, 2025

Mi honesta reacción cuando dijieron que Violeta era la ganadora #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/WMxkgNTzX1 — tu_chismose (@AmoinfernalV) November 26, 2025

Por otro lado, en plataformas como X, los usuarios publicaron distintos memes y burlas al respecto, en las que se recordaron momentos divertidos de su paso por la competencia y opinaron sobre la decisión de los expertos.

Felicitaciones Violeta , 🍾 🎉 eras tú o era Alejandra.Con ese postre la sacaste del estadio#MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/tjjcUaIusC — María Amparo González (@MGonzalez30262) November 26, 2025

Felicidades #Violeta por ser una gran chef y por rescatar sabores tradicionales del #Pacifico y del #Cauca — Leonardo Fmb (@munozbfabian) November 26, 2025

Violeta Ganadora! Muy estudiosa, comprometida, divertida! Cero rencorosa, cero amargada, muy respetuosa con los Chefs, Totalmente Merecido! #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/ibfQ32dGWm — MaryAngel22 (@natangel2016) November 26, 2025

Claudia Bahamón reaccionó al triunfo de Violeta Bergonzi en ‘MasterChef Celebrity 2025′

La presentadora del programa de cocina se pronunció por medio de su cuenta de Instagram y compartió emotivas palabras por el triunfo de su colega.