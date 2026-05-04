Lina Tejeiro sorprende con las fotos más detalladas de su embarazo: así luce su ‘pancita’ tras el anuncio

La actriz e influenciadora colombiana Lina Tejeiro ha captado la atención de la opinión pública tras compartir las primeras imágenes detalladas de su proceso de gestación. Luego de confirmar la noticia el pasado 30 de abril de 2026, la artista llanera utilizó sus plataformas digitales para mostrar el avance de su embarazo, un hecho que marca un hito en su trayectoria personal y profesional.

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La confirmación oficial del embarazo se produjo mediante un video publicado en la cuenta de Instagram de la actriz, donde acumula más de 7 millones de seguidores. En dicho material, Tejeiro mostró una ecografía, disipando las especulaciones que circulaban en redes sociales semanas atrás.

Posterior al anuncio, la actriz publicó un carrusel de fotografías donde se aprecia con mayor claridad su vientre. En una de las imágenes más comentadas, se observa a la actriz descansando junto a sus mascotas, quienes, según sus propias declaraciones, han mostrado un comportamiento protector desde el inicio de esta etapa. “Dijo que lo mejor venía en camino, que entendiera la magia que trae respirar, que saber esperar trae tranquilidad”, expresó la metense en el mensaje que acompañó las capturas.

A pesar de la apertura con la que ha manejado las imágenes, Tejeiro ha mantenido una postura de prudencia respecto a los detalles técnicos de su embarazo. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el número exacto de semanas de gestación, lo que ha generado diversas interpretaciones entre sus seguidores basadas en el aspecto físico de su vientre.

La actriz de 34 años, cuya carrera despegó hace más de dos décadas en la serie Padres e Hijos, ha optado por un manejo equilibrado de su vida privada. Si bien ha expuesto la alegría de este “giro grande” en su vida, los detalles sobre su situación sentimental actual o la identidad del padre se han mantenido bajo reserva, priorizando su vivencia individual de la maternidad.

Un punto relevante en la narrativa de esta noticia es la compatibilidad de su embarazo con sus compromisos laborales. Lina Tejeiro es una de las figuras confirmadas para la edición de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ en 2026, programa que llegará a la pantalla del Canal RCN tras la culminación de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’.

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Al respecto, la creadora de contenido manifestó su intención de afrontar este proceso sin desatender su identidad profesional. Según sus declaraciones, su objetivo es integrar la maternidad con sus metas y sueños, asegurando que continuará activa en sus proyectos audiovisuales y en la generación de contenido digital, donde se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del país.

Esta nueva faceta como madre se presenta como el capítulo más personal de una figura que ha aprendido a navegar la exposición pública con una mezcla de espontaneidad y reserva estratégica.