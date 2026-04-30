Lina Tejeiro se pronunció tras rumores de embarazo y reveló inesperado detalle

Tras varias semanas de rumores sobre un posible embarazo de la reconocida actriz Lina Tejeiro, la también empresaria se manifestó a través de sus redes sociales y, con motivo de su nuevo pódcast, habló sobre la maternidad y algunos de los retos que le preocupan ante la posibilidad de asumir esta faceta.

Aunque no se refirió a los chismes que se estuvieron compartiendo a través de distintas páginas dedicadas al mundo del entretenimiento, confesó que sí le gustaría tener hijos, pero debe encontrar el momento adecuado para cumplir con todas las responsabilidades que esto conlleva.

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“No me quiero ir de este mundo sin vivir la posibilidad de sentir el poder de dar vida”, dijo frente a las cámaras del programa digital.

Durante varios minutos, la actriz que catapultó su carrera en producciones como Padres e hijos, A corazón abierto, La ley del corazón y Chichipatos destapó su sentir frente a la idea de formar una familia y lo importante que es para ella poder seguir trabajando en proyectos de su interés y continuar brillando en la industria del cine, la televisión y las redes sociales.

Lina Tejeiro Foto: Instagram @linatejeiro

En línea con esto, reveló cual es su mayor preocupación para el momento en el que llegue a ser madre y generó varias opiniones por parte de su comunidad.

“Lo más desafiante de convertirme en mamá creo que es poder ser mamá sin perderme a mí misma, sin dejar a un lado mis sueños, mis metas, mis ganas de seguir cumpliendo todo lo que me queda pendiente”, afirmó.

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En la sección de los comentarios sus seguidores la apoyaron y le dejaron mensajes de apoyo, además de algunos consejos especiales.

“Serás la mejor como mamá”; “Hermoso mensaje”; “Mi bella, es la bendición más bella que Dios no puede regalar en esta vida. Disfruta cada momento es unico”; Sin duda alguna eres una mujer con coraje. Eres la mejor"; “¡Te aplaudo! Eres de una inteligencia. Muchos éxitos en todo lo que decidas crea" y “Lina tu vida, tu momento. Me alegra mucho”, son algunas de las palabras que se leen.