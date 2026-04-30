Fórmula 1 GP de Miami 2026: horarios y canal para ver el retorno del automovilismo mundial

La Fórmula 1 vuelve tras un mes de espera por las cancelaciones de dos grandes premios por el conflicto en Medio Oriente. A su llegada a Miami, sede de la cuarta prueba del año, el presidente del equipo británico McLaren de Fórmula 1, el empresario estadounidense Zak Brown, denunció este jueves vínculos financieros entre equipos rivales que, según afirma, socavan “la integridad del automovilismo”.

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Durante una rueda de prensa al sur de Londres, Brown no mencionó explícitamente al equipo anglo-francés Alpine, que, según se informa, está negociando con Mercedes F1 la venta de una cuarta parte de su participación.

“Los once equipos de F1 deberían ser lo más independientes posible, porque creo que existe un alto riesgo de que se comprometa la integridad de nuestro deporte, lo que alejaría a nuestros aficionados más rápidamente que cualquier otra cosa”, advirtió el multimillonario de 54 años, director ejecutivo de McLaren durante casi diez años.

“Esto aplica para todos, a los equipos ‘A-B’, a cualquier copropiedad”, continuó Brown.

El empresario alude al hecho de que un solo propietario puede ser dueño de un equipo grande “A” y de un equipo “B” más pequeño en la F1, como el austriaco Red Bull, con Red Bull Racing y Racing Bulls.

El ejecutivo estadounidense ya había denunciado en 2024 que un piloto de Racing Bulls, durante una carrera, permitió al equipo principal sumar puntos a expensas de McLaren.

“Si hablamos de rendimiento, es cierto que se puede maximizar ese rendimiento cuando dos equipos dependen del mismo grupo. Es un verdadero problema en términos de la integridad del deporte… y un serio problema para su equidad”, insistió Brown.

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Al ser interrogado, no mencionó directamente las conversaciones en curso que, según la prensa, se estarían dando entre el equipo germano-británico Mercedes-AMG de Fórmula 1, propiedad de Mercedes-Benz, y Alpine F1, propiedad en un 76 % de Renault y en un 24 % del fondo de inversión neoyorquino Otro Capital.

El fabricante Mercedes-AMG suministra motores no solo a su propio equipo de Fórmula 1, sino también a los británicos McLaren y Williams y, desde esta temporada, a Alpine.

El piloto de McLaren Oscar Piastri, izquierda, de Australia, conduce su auto durante la carrera automovilística del Gran Premio de Fórmula Uno de Miami el domingo 5 de mayo de 2024, en Miami Gardens, Florida (Foto AP/Rebecca Blackwell). Foto: AP

Hora y canal para ver el Gran Premio de Miami

Viernes 1 de mayo

Práctica #1

11:00 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (carrera sprint)

03:30 p. m. (COL) por Disney+.

Sábado 2 de mayo

Carrera sprint

11:00 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (Pole position)

03:00 p. m. (COL) por Disney+.

Domingo 3 de mayo

Carrera

03:00 p. m. (COL) por Disney+.

*Con información de AFP.