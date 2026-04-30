Pelea de Sebastián Villa con compañero en Independiente Rivadavia quedó en video: polémica en Libertadores

Nuevamente el colombiano Sebastián Villa se lleva la mirada de los aficionados y la prensa. Este jueves, 30 de abril de 2026, él y su equipo, Independiente Rivadavia, golearon por 4-1 a Deportivo La Guaira por la tercera fecha del grupo C de Copa Libertadores.

Sin embargo, más allá del marcador final, la imagen de Sebastián Villa peleando con su compañero, Matías Fernández, es viral y causa polémica en Copa Libertadores. Fue a los 68′ del segundo tiempo, cuando ya Independiente Rivadavia ganaba 4-1.

¡INCREÍBLE! Independiente Rivadaiva golea 4-1 pero... ¡Matías Fernández y Villa tuvieron una fuerte discusión y se dijeron de todo!



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De hecho, Sebastián Villa también es noticia por su gol ante Deportivo La Guaira. Fue el 2-1 a favor de Independiente Rivadavia, a los 45′, y que le dio completa tranquilidad al combinado argentino. El colombiano cambió por gol un penal a favor.

🔝2️⃣2️⃣ El gol de penal de Sebastián Villa en el triunfo de @CSIRoficial pic.twitter.com/jd7KxkhYSc — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 1, 2026

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La jornada continúa con el duelo de excampeones entre Corinthians y Peñarol, que sin embargo encuentra a brasileños y uruguayos con realidades muy opuestas.

En la Neo Quimica Arena de Sao Paulo, el Timão saltará como líder del Grupo E en busca de seguir con puntaje perfecto tras pasar por encima de Platense y de Independiente Santa Fe y sin haber recibido goles.

El Carbonero, en cambio, llega con bajas sensibles y urgido tras sumar apenas un punto. Entre la Copa y el Apertura uruguayo encadena cinco partidos sin ganar y ya resignó sus opciones de título tras la coronación de Racing como campeón anticipado.

La buena noticia para Peñarol es que su delantero Matías Arezo estará disponible tras ser duda por un golpe. En frente, tendrá que vulnerar la valla de Hugo Souza, el portero corinthiano que esta en la órbita de Carlo Ancelotti para sumarse a Brasil en la Copa del Mundo.

Una nueva derrota pondría a Peñarol en cuidados intensivos de cara a la segunda mitad de la fase de grupos, en la que se clasifican a la siguiente ronda los dos primeros, mientras los terceros de cada llave recaerán en cruces contra los segundos de la Sudamericana.

Se viene el turno para Corinthians en Libertadores, que enfrentará a Peñarol. Foto: Getty Images

La tercera fecha la cierran en Colombia el Independiente Medellín y el Cusco, con el morbo de que ambos equipos deben ganar o ganar. El Poderoso es tercero con apenas un punto y el equipo peruano llega con dos derrotas sin unidades, por lo que un empate podría incluso sentenciarlos a ambos antes de tiempo.

*Con información de AFP