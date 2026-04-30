Donald Trump advierte a Irán sobre su participación en el Mundial 2026, todo bajo autorización de la Fifa

El presidente Donald Trump dio la autorización para que la selección de Irán juegue sus partidos del Mundial 2026, luego de que el máximo dirigente de la Fifa reiterara que el equipo iraní lo hará pese a la guerra que se adelanta en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos dio su veredicto tras ese aviso previo de Gianni Infantino desde Canadá.

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“Gianni es fantástico. Es amigo mío y hablamos del asunto. Me dijo: ‘Haz lo que quieras. Puedes aceptarlos. Puedes no aceptarlos. No tienes por qué tenerlos (en el país)’”, aseguró Donald Trump en un acto celebrado en la Casa Blanca.

Trump siguió el ritmo de la Fifa con el tema de Irán y, ante la presión que eso significa, Donald Trump no tuvo inconvenientes en expresar que son bienvenidos en tierra norteamericana y parece que está la vía libre para que los iraníes viajen al Mundial 2026 y disputen los partidos del grupo en la costa oeste (dos en Los Ángeles y uno en Seattle).

La Fifa quiere a Irán en el Mundial 2026

Gianni Infantino, en el inicio de su parlamento en el Congreso de la Fifa en Vancouver, Canadá, abordó directamente la duda que sobrevuela en el Mundial 2026: la participación de la selección de Irán.

La presencia del combinado asiático está envuelta en incertidumbre desde el estallido de la guerra en el Medio Oriente, desencadenada el 28 de febrero pasado por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Los jugadores iraníes no tendrían problema para presentarse en la Copa del Mundo.

Gianni Infantino dejó en claro qué sucederá con la delegación de Irán en la Copa del Mundo. Foto: FIFA

Infantino, quien ha dicho varias veces que Irán estará en el gran evento del fútbol, esta vez no dejó dudas y confirmó su opinión al comenzar su intervención.

“Permítanme comenzar por confirmar desde el principio que, por supuesto, Irán participará en la Copa del Mundo”, dijo Infantino. “Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América”.

El mensaje de Trump a Irán

Tras el discurso de Infantino, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio su aprobación para que Irán juegue el Mundial 2026.

La decisión de Donald Trump de cesar a la Junta Nacional de Ciencias desató críticas inmediatas. Foto: Getty Images

“Bueno, si Gianni dijo eso, yo estoy OK”, dijo a la prensa en el Despacho Oval. “Yo digo ‘déjenlos jugar’”.

Irán debe enfrentar por el Grupo G en Los Ángeles a Nueva Zelanda (15 de junio) y Bélgica (21 de junio) y posteriormente en Seattle a Egipto (27 de junio). Se prevé que su campamento base esté en Tucson, Arizona.

Las autoridades iraníes habían barajado la idea de trasladar sus partidos de la fase de grupos a México, una propuesta que ya había sido descartada por Infantino.