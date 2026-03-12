Este sería el plan de los jugadores de Irán para ir a Estados Unidos: aviso para el régimen a tres meses del Mundial

Expectativa en el mundo por la guerra en el Medio Oriente de Estados Unidos e Israel contra Irán. El avance bélico en el golfo Pérsico se mantiene a tres meses del pitazo inicial del Mundial 2026, que se disputará en EE. UU., México y Canadá. Las miradas se colocan en la postura de las autoridades iraníes y la posibilidad de no presentarse en suelo estadounidense.

FBI alerta a Estados Unidos a 90 días del Mundial 2026: lo que Irán podría hacer en la costa oeste

El planeta ve cómo se aproxima el evento deportivo en medio del conflicto. La selección de Irán fue de los primeros equipos en obtener el cupo al Mundial 2026, pero se está viendo muy perjudicada debido a los ejercicios militares de Estados Unidos que tienen a Teherán contra las cuerdas. El ministro de Deportes y el presidente de la Federación Iraní de Fútbol ya dejaron clara la postura y prefieren que el equipo nacional descarte su participación.

Estas posturas de los dirigentes estarían en entredicho, teniendo en cuenta el pensamiento de los mismos jugadores de Irán, que parece están avanzando en un plan para frenar el boicot, advertir al régimen y tratar de viajar al Mundial 2026. Un entrenador español que ha trabajado en el fútbol iraní fue contactado por un medio colombiano y allí dio detalles.

Un turista extranjero descansa en un barco de pasajeros con la bandera iraní en las aguas del Estrecho de Ormuz el 2 de mayo de 2017 cerca de la isla de Hormuz, Irán. Al fondo se ve un petrolero en movimiento. (Foto de Kaveh Kazemi/Getty Images) Foto: Getty Images

Cabe recordar que, preciso, Irán jugará sus tres partidos de la fase de grupos en suelo estadounidense. Debutará contra Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Luego en el mismo estadio se verá las caras con Bélgica y cerrará ante Egipto en Lumen Field de Seattle. Una correría por la costa oeste, sin opciones de jugar en México o Canadá.

El plan de los jugadores de Irán para ir al Mundial

Ante este contexto, el técnico español Rodrigo Hernando habló con Blu Radio y dejó en el aire una especie de ‘rebelión’. El DT estuvo entre el 2022 y 2023 en la primera división de la Liga de Irán, más exactamente como asistente técnico del Naft Masjed Soleyman F.C., cuando lo dirigió en propiedad el iraní Mohammadreza Mohajeri.

Jugadores de Irán celebran un gol contra Emiratos Árabes en la Copa de Asia. Foto: Getty Images

“Yo creo que es muy probable que en los próximos días haya algún jugador, especialmente de los que juegan en Europa, que dé un paso adelante y haga estas manifestaciones. El pueblo iraní respira fútbol por todos lados, y esto es más una estrategia política para evitar posibles manifestaciones de los jugadores contra el régimen”, dijo el técnico español en Blu Radio.

Según sus palabras y por su corta experiencia en Irán, es un país muy futbolero y donde se encuentran estadios de 50 o 60 mil espectadores.

“La inmensa mayoría de la población está en contra de las decisiones que toman los políticos o el régimen iraní. Eso es lo que llama la atención cuando uno llega al país. El fútbol iraní tiene un nivel altísimo y quedarse fuera de un Mundial sería un golpe muy duro para todos los estamentos del fútbol”, aseguró Hernando.

Esto estarían pensando algunos futbolistas de Irán, pues no quisieran perderse la competición más importante del mundo. A tres meses, es una incógnita lo que pueda suceder ante la renuncia y la postura que tomarían los jugadores. La Fifa aún no se pronuncia.