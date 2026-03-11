“Prácticamente no queda nada por atacar” en Irán, dice el presidente estadounidense Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que “prácticamente no queda nada por atacar” en Irán y que el conflicto terminará “pronto”, en una entrevista telefónica con el sitio web de noticias Axios.

“En cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá”, añadió Trump, poco después de que el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, declarara que la ofensiva emprendida conjuntamente por Israel y Estados Unidos contra Irán desde el 28 de febrero continuará “sin límite de tiempo”.

El presidente estadounidense ha dado múltiples mensajes contradictorios sobre el calendario y los objetivos de la guerra en Oriente Medio.

El lunes afirmó que, tras varios bombardeos realizados durante el fin de semana, el final de las operaciones en Irán podría llegar “pronto”.

Por otra parte, los Guardianes de la Revolución de Irán advirtieron este miércoles sobre la posibilidad de una larga “guerra de desgaste”, en el día 12 del conflicto contra Estados Unidos e Israel.

“Ellos deben considerar la posibilidad de verse involucrados en una guerra de desgaste a largo plazo que destruirá toda la economía estadounidense y la economía mundial, y que provocará que todas sus capacidades militares se erosionen hasta el punto de la destrucción”, declaró Ali Fadavi, asesor del comandante en jefe del ejército ideológico iraní, a la televisión estatal.

Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos enfrenta encuestas negativas en el ámbito interno, así como el temor de una perturbación económica mundial originada de la operación estadounidense-israelí contra Irán.

Trump, de 79 años, afronta unas decisivas elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre, en las que está en juego el control del Congreso.

Extender la guerra durante varios meses podría significar una pérdida de apoyo debido a las posibles implicaciones económicas que podría generar la intervención.

Los efectos de la guerra ya han empezado a verse. Según datos de The New York Times, el precio promedio nacional del combustible ha subido alrededor de un 17 % desde que comenzaron las hostilidades.

De igual forma, el gasto militar en operaciones de este tipo suele implicar una gran inversión, que asciende a miles de millones de dólares.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reiteró el miércoles que “esta operación continuará sin límite de tiempo, tanto como sea necesario, hasta que logremos todos los objetivos”.

Irán ha respondido con ataques, aunque mucho menos intensos que al principio del conflicto, además de declaraciones desafiantes tras elegir a un nuevo ayatolá: el hijo del asesinado Alí Jamenei.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el miércoles que había atacado un buque con bandera de Liberia y un carguero tailandés en el estrecho de Ormuz.

