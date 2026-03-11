Múltiples navíos son atacados cerca del estrecho de Ormuz, mientras Irán amenaza con minarlo

Al menos cuatro barcos fueron atacados este miércoles en inmediaciones del estrecho de Ormuz, un punto estratégico en la guerra en Oriente Medio cuya paralización podría perturbar gravemente la economía mundial.

Según informó la agencia marítima británica UKMTO, un buque portacontenedores y dos cargueros fueron alcanzados por “proyectiles desconocidos”. Además, precisó que se han registrado 14 incidentes contra barcos desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero.

También fue atacado un granelero con bandera de Tailandia mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, informó la Marina de ese país, que añadió que los 20 tripulantes que iban a bordo fueron rescatados.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas energéticas más importantes del mundo, por donde transita cerca del 20 % de la producción global de crudo. Su bloqueo o interrupción podría afectar gravemente el suministro mundial de petróleo.

En respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel, Irán ha intensificado sus operaciones en este corredor estratégico.

El ejército iraní afirmó este miércoles que cualquier barco perteneciente a Estados Unidos, Israel o sus aliados que atraviese el estrecho de Ormuz será considerado un blanco “legítimo”.

“Cualquier buque cuya carga de petróleo o el propio buque pertenezca a Estados Unidos, al régimen sionista o a sus aliados hostiles será considerado un objetivo legítimo”, afirmó el comando operativo central del ejército iraní, Khatam Al Anbiya, en un comunicado difundido por la televisión estatal.

El organismo también reiteró que las fuerzas armadas iraníes “no permitirán que ni un solo litro de petróleo transite” por el estrecho.

Una de las estrategias que más preocupación ha generado entre las aseguradoras marítimas es el minado del fondo del mar. Se sabe que Irán cuenta en su mayoría con minas derivadas de modelos soviéticos, capaces de transportar entre 100 y 300 kilos de explosivos.

La mayoría de estas minas funcionan con el sistema “de orin”, es decir, cuentan con un cable metálico anclado al fondo y una carga explosiva que flota a cierta profundidad. Estas se activan cuando un buque entra en contacto con ellas o cuando detectan su presencia mediante sensores acústicos o magnéticos.

La mayoría de minas iranís derivan de modelos como el M 1908-39. Foto: Wikipedia

Se estima que Irán necesitaría unas 300 minas para bloquear el paso en el estrecho de Ormuz, lo que representaría cerca del 5 % de su arsenal total. Muchas de estas minas pueden ser desplegadas prácticamente desde cualquier embarcación.

Por este motivo, el ejército de Estados Unidos anunció operaciones contra barcos minadores. El martes informó sobre la destrucción de 16 buques iraníes dedicados al minado cerca del estrecho.

“Fuerzas estadounidenses eliminaron múltiples embarcaciones navales iraníes el 10 de marzo, incluidos 16 buques minadores cerca del estrecho de Ormuz”, señaló el Comando Central de Estados Unidos en una publicación en X, acompañada de videos de los ataques.

Más temprano ese mismo día, el presidente estadounidense Donald Trump había anunciado la destrucción de 10 buques minadores iraníes y advirtió sobre severas consecuencias si Irán intenta colocar minas en la zona.

“Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto”, afirmó.

*Con información de AFP.