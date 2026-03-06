La millonaria factura de la guerra en Irán: lo que gasta Estados Unidos cada día

La operación denominada “Furia Épica” está a punto de cumplir una semana, luego de que Estados Unidos lanzara múltiples misiles contra territorio iraní el fin de semana pasado. Desde entonces, se ha registrado un amplio despliegue de tropas y de material militar estadounidense en la zona.

Con el paso de los días, varios objetivos han sido atacados mediante misiles guiados, aviones de combate, bombarderos, submarinos y buques de guerra. La operación de este tipo de activos militares suele implicar costos muy elevados, por lo que ya han comenzado a surgir estimaciones y especulaciones sobre el posible precio de esta ofensiva.

Sin embargo, hasta el momento el Pentágono no ha entregado información oficial sobre el costo total de las operaciones que Estados Unidos está llevando a cabo en Irán.

Como parte de su ofensiva, Estados Unidos envió a la región dos de sus portaaviones más grandes: el USS Gerald R. Ford y el USS Abraham Lincoln.

El portaviones USS Gerald Ford sobre las costas de Marruecos. Foto: Captura X @dparody

Ambos son buques de guerra modernos; el primero pertenece a la clase Gerald R. Ford, la generación más reciente de portaaviones de la Marina estadounidense, mientras que el segundo hace parte de la clase Nimitz, una serie anterior pero que sigue siendo clave en las operaciones navales de Washington.

El despliegue y operación de este tipo de embarcaciones implica costos muy elevados. Distintas estimaciones señalan que mantener en operación dos portaaviones de este tipo puede costar entre 12 y 16 millones de dólares al día, teniendo en cuenta la tripulación, el mantenimiento, la logística y la operación de las aeronaves embarcadas.

Donald Trump pide la “rendición incondicional” de Irán y elegir un líder “aceptable” para firmar la paz

Bajo ese cálculo, una semana de operaciones podría superar los 100 millones de dólares.

De igual forma, se ha visto un despliegue masivo de distintas aeronaves, siendo las más destacadas los cazas F-35 Lightning II y los bombarderos B-2 Spirit.

Según estimaciones basadas en el informe Weapon System Sustainment de la Government Accountability Office (GAO), el costo operativo por cada hora de vuelo de los cazas ronda los 40.000 dólares, mientras que en el caso de los bombarderos puede alcanzar los 150.000 dólares por hora.

Un bombardero B-2 Spirit. Foto: Getty Images

Esto significa que, en una misión de ocho horas, el costo aproximado por operar una de estas aeronaves sería de 320.000 dólares para un F-35 y de 1,2 millones de dólares para un B-2.

Sin embargo, estas aeronaves rara vez operan de manera individual. En la mayoría de operaciones militares vuelan en formaciones o escuadrones, lo que incrementa considerablemente el gasto.

Irán advierte a Estados Unidos que “está preparado para una guerra larga” y que tiene nuevas armas; el mundo en alerta

Un escuadrón de cazas F-35 suele estar compuesto por entre 18 y 24 aeronaves, aunque el número puede variar dependiendo de la misión y de la estructura de cada fuerza aérea.

Otra de las armas que ha estado utilizando Estados Unidos son los misiles de crucero Tomahawk. El costo de cada uno ronda los 1,3 millones de dólares, por lo que una salva de 12 misiles podría alcanzar los 15,6 millones de dólares.

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) reveló en un informe que, en solo cuatro días de combates, la operación militar ya habría costado cerca de 3.700 millones de dólares, lo que equivale a casi 900 millones diarios.

Además, hay que tener en cuenta que las tropas estadounidenses no solo están realizando operaciones ofensivas.

Debido a los constantes bombardeos iraníes, también ha sido necesario desplegar múltiples sistemas de defensa aérea. Según el CSIS, solo los interceptores utilizados para derribar misiles y drones podrían representar alrededor de 1.200 millones de dólares dentro de ese periodo inicial de combates.