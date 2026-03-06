Irán advierte a Estados Unidos que “está preparado para una guerra larga” y que tiene nuevas armas; el mundo en alerta

El conflicto en Medio Oriente eleva la tensión en el mundo entero. Irán ha hecho público que está dispuesto a atacar a “sus agresores”. El portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Ali Mohammad Naeini, asegura que el planeta aún no conoce el poder militar de su país, pues apenas han usado “una fracción” del armamento que tienen.

“Irán está preparado para una guerra larga para castigar al agresor”, aseguró tras anunciar que la escalada sigue en pie. Mientras tanto, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo este viernes que algunos países han empezado a moverse para intentar bajar la tensión de la crisis.

Continúan los bombardeos en Irán, especialmente en su capital, Teherán. Foto: AFP

“Algunos países han empezado a intentar ejercer una mediación. Seamos claros: estamos comprometidos con una paz duradera en la región, pero no dudaremos en defender la dignidad y la soberanía de nuestra nación”, dijo Pezeshkian en la red social X.

“La mediación debería dirigirse a quienes subestimaron al pueblo de Irán y encendieron este conflicto”, añadió.

El objetivo de Irán son los intereses de Estados Unidos en Medio Oriente. El ejército de Irán declaró el viernes que atacó con drones “un buen número de bases del ejército estadounidense en Kuwait”, unos ataques que “continuarán en las próximas horas”.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Kuwait informó que 67 militares habían resultado heridos desde el inicio de la campaña de represalias llevada a cabo por Irán, lo que supone el balance más elevado para un ejército del Golfo.

El presidente Donald Trump entregó detalles de lo que está pasando en una entrevista con NBC News. “Es una pérdida de tiempo. Lo han perdido todo. Han perdido su marina. Han perdido todo lo que pueden perder”, dijo Trump en una entrevista telefónica con esa cadena de televisión para desestimar el envío de tropas a ese país.

Trump también afirmó que le gustaría que la estructura de liderazgo de Irán desaparezca y que su equipo quiere “entrar y limpiarlo todo” rápidamente. Foto: AP

El republicano añadió que la declaración del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, de que Teherán estaba preparado para una invasión terrestre estadounidense o israelí fue un “comentario inútil”, ya que Washington ni siquiera se plantea esa posibilidad.

Trump también afirmó que le gustaría que la estructura de liderazgo de Irán desaparezca y que su equipo quiere “entrar y limpiarlo todo” rápidamente.

“No queremos a alguien que en cuestión de 10 años lo reconstruiría todo”, comentó, y apuntó que ya tiene algunas ideas sobre quién podría dirigir el país, pero declinó nombrar a nadie.

Previamente, Trump había dicho que seguramente tendría que “participar en el nombramiento” del próximo mandatario de Irán, después de que el ayatolá Alí Jamenei muriera en los bombardeos iniciados por Estados Unidos e Israel el sábado.

Preocupación por crisis humanitaria

Este viernes, se reportaron fuertes ataques en Teherán después de que Israel dijera que estaba apuntando contra la “infraestructura del régimen” en una “nueva fase” de la guerra.

La agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) anunció el viernes que declaró la crisis en Oriente Medio como una “emergencia humanitaria mayor”, subrayando la necesidad de una respuesta inmediata.

Acnur afirmó que la crisis, que comenzó el sábado cuando Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán y se extendió desde entonces, ya ha provocado que un gran número de personas huyan de sus hogares.

Gente observa mientras el humo se eleva en el horizonte tras una explosión en Teherán, Irán, el sábado 28 de febrero de 2026. (AP Foto) Foto: AP

“Acnur ha declarado la escalada de la crisis en Oriente Medio como una emergencia humanitaria mayor que requiere una respuesta inmediata en toda la región”, declaró a los periodistas en Ginebra Ayaki Ito, jefe de emergencias de la agencia y coordinador interregional para los refugiados.

“La reciente escalada de las hostilidades y los ataques en Oriente Medio provocó importantes movimientos de población, mientras que los enfrentamientos a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán también obligaron a huir a miles de familias”, explicó.

Las regiones afectadas ya acogen a casi 25 millones de personas, entre refugiados, desplazados internos y refugiados que han regresado recientemente del extranjero, señaló Ito.

El responsable afirmó que la agencia estaba tratando de llevar ayuda humanitaria a los países afectados de toda la región. Ito señaló que era imperativo que todos los civiles que necesitaran desplazarse o cruzar las fronteras encuentren “seguridad y un paso seguro”.

Nuevos ataques sacudieron Irán y Líbano el viernes, mientras Israel prometía intensificar una guerra que se ha extendido rápidamente por toda la región y más allá.

Según datos oficiales, cerca de 100.000 personas se vieron obligadas a desplazarse en Líbano desde que el país se vio arrastrado al conflicto el lunes.

*Con información de AFP