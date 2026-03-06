🔴 EN VIVO | Conflicto en Medio Oriente: Israel bombardeó el búnker del fallecido líder supremo de Irán, Alí Jamenei

La tensión en Medio Oriente se ha intensificado en las últimas semanas tras la escalada militar entre Estados Unidos, Israel y el régimen iraní. Washington y Jerusalén han aumentado la presión sobre Teherán con una serie de operaciones destinadas a debilitar su capacidad militar y frenar su influencia en la región, en un contexto de confrontación que ha reconfigurado el equilibrio estratégico en el Golfo y el Levante.

Donald Trump revela exigencia para elección del próximo líder de Irán y pone como ejemplo a Venezuela

La ofensiva se produce después de años de enfrentamientos indirectos entre Irán y sus adversarios regionales, que incluyen ataques a instalaciones militares, operaciones encubiertas y el uso de milicias aliadas en países como Siria, Líbano e Irak. Tanto Estados Unidos como Israel sostienen que Teherán utiliza estas redes para proyectar poder y amenazar la seguridad regional.

Siga aquí el minuto a minuto:

8:30 a. m.: Israel afirma que bombardeó el “bunker” del guía supremo iraní, en Teherán

El ejército israelí anunció que golpeó este viernes en el centro de Teherán, en bombardeos de los que participaron unos 50 aviones de combate, el búnker que era utilizado por el guía supremo iraní, Alí Jamenei, quien murió el 28 de febrero en el primer día de la ofensiva israelo-estadounidense en Irán.

“El búnker militar subterráneo, situado bajo el complejo que alberga la dirección del régimen, en el centro de Teherán, estaba destinado a ser utilizado por el guía supremo como centro seguro de comando de urgencia”, declaró el ejército en un comunicado.

8:00 a. m.: ‘The New York Times’ apunta a EE. UU. como probable responsable de bombardeo contra escuela iraní

El bombardeo de una escuela en el sur de Irán el sábado podría haberse debido a un ataque estadounidense dirigido contra una base naval iraní en las cercanías, según una investigación del diario The New York Times.

Basándose en imágenes de satélite, publicaciones en redes y videos verificados, The New York Times informó el jueves que el ataque ocurrió al mismo tiempo que otros contra una base naval adyacente, del Cuerpo de Guardianes de la Revolución.

7:30 a. m.: “Catástrofe humanitaria” en Líbano

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, advirtió que se avecina una “catástrofe humanitaria” debido al desplazamiento masivo de la población.

Más de 95.000 personas han sido desplazadas desde que el país se vio envuelto en la guerra regional, según las últimas cifras oficiales.

7:00 a. m.: Irán ataca nuevas bases de Estados Unidos y promete más bombardeos

El Ejército de Irán declaró el viernes que atacó bases de Estados Unidos en Kuwait y aseguró que redoblará la presión con más bombardeos.

“En las últimas horas, varios tipos de drones destructivos de las fuerzas terrestres del Ejército apuntaron contra un buen número de bases del ejército estadounidense en Kuwait”, declaró el Ejército, según la televisión estatal iraní. “Esos ataques continuarán en las próximas horas”, agregó.

Tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado, en la que murió el líder supremo Alí Jamenei, Teherán respondió atacando a los países del Golfo, apuntando especialmente contra bases militares e intereses de Washington en la región.

6:40 a. m.: La guerra en Oriente Medio, declarada “emergencia humanitaria mayor” por la ONU

La agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) anunció el viernes que declaró la crisis en Oriente Medio como una “emergencia humanitaria mayor”, subrayando la necesidad de una respuesta inmediata.

“Acnur ha declarado la escalada de la crisis en Oriente Medio como una emergencia humanitaria mayor que requiere una respuesta inmediata en toda la región”, declaró a los periodistas en Ginebra Ayaki Ito, jefe de emergencias de la agencia y coordinador interregional para los refugiados.

6:20 a. m.: Ataques en Líbano

El ejército israelí anunció este viernes por la mañana que estaba bombardeando de nuevo posiciones de Hezbolá en la periferia sur de Beirut, en el barrio de Dahiyeh, tras una noche de intensos ataques contra este bastión del movimiento proiraní que quedó muy destruido, con avenidas llenas de escombros y edificios en ruinas, según periodistas de AFPTV.

Según la agencia oficial de noticias libanesa ANI, también hubo ataques en la zona de Baalbek, en el este de Líbano, y en la ciudad meridional de Sidón.

6:00 a. m.: Trump considera que enviar tropas terrestres a Irán sería “una pérdida de tiempo”

El presidente Donald Trump dijo el jueves que sería “una pérdida de tiempo” considerar en este momento el envío de tropas terrestres estadounidenses a Irán, informó NBC News, desestimando la advertencia del canciller iraní de que tal medida sería un desastre.

“Es una pérdida de tiempo. Lo han perdido todo. Han perdido su marina. Han perdido todo lo que pueden perder”, dijo Trump en una entrevista telefónica con esa cadena de televisión.