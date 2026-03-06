MUNDO

Vladimir Putin habló con el presidente de Irán y le hizo sorpresiva petición tras tensiones con EE. UU.

La llamada llega después de que se conociera que Rusia estaría ayudando a Irán con información de inteligencia en medio de la guerra en Oriente Medio.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
6 de marzo de 2026, 4:19 p. m.
Vladimir Putin, Masoud Pezeshkian y Donald Trump
Vladimir Putin, Masoud Pezeshkian y Donald Trump Foto: Getty Images

El presidente ruso, Vladímir Putin, expresó este viernes, 6 de marzo, su apoyo a un alto el fuego “inmediato” en Irán durante una llamada telefónica con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, informó el Kremlin.

“Se reafirmó la posición de principios de Rusia sobre la necesidad de un cese inmediato de las hostilidades”, señaló el Kremlin, y añadió que Putin pidió un “regreso al camino de una solución política y diplomática”.

El Kremlin aseguró que Rusia no había recibido “ninguna petición” por parte de Irán para recibir ayuda ante la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, en plenas negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Vladimir Putin y militares iraníes
Vladimir Putin y militares iraníes Foto: Getty Images

“En este caso, no hay peticiones por parte de Irán”, dijo en ese momento el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, tras ser preguntado sobre una posible petición de ayuda iraní, incluso sobre el suministro de armas, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Mundo

Así fue el incómodo momento que vivió Gustavo Petro tras extenderse en su discurso en la ceremonia de Jesse Jackson

Mundo

🔴 EN VIVO | Conflicto en Medio Oriente: Ejército de Israel anuncia lanzamiento de ataque “a gran escala” sobre Teherán

Mundo

El Ejército israelí denuncia que Irán habría utilizado un arma prohibida en sus bombardeos

Mundo

La millonaria factura de la guerra en Irán: lo que gasta Estados Unidos cada día

Mundo

El Mencho, el CJNG y las lecciones para Colombia

Mundo

El gobierno de Donald Trump aligera las sanciones y autoriza la venta de oro de Venezuela a Estados Unidos

Mundo

El presidente Gustavo Petro asistió al acto fúnebre público de Jesse Jackson

Mundo

Rusia alerta de cambios en su postura militar nuclear y prende las alarmas en plena guerra en Medio Oriente

Mundo

Se cumplen cuatro años de la guerra en Ucrania. Estos han sido los momentos claves del conflicto

Mundo

Rusia amenaza con “una respuesta militar a gran escala” si es atacada y enciende las alarmas en toda Europa

“Nuestra posición consistente es conocida por todos. No ha habido cambios”, aseguró, sin más detalles.

Sin embargo, según revelaron fuentes a CNN, el Gobierno de Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación y los movimientos de tropas, barcos y aeronaves estadounidenses en Medio Oriente.

Irán advierte a Estados Unidos que “está preparado para una guerra larga” y que tiene nuevas armas; el mundo en alerta

Putin, había enviado un comunicado expresando sus condolencias a las autoridades iraníes por la muerte del líder supremo del país, Alí Jamenei, en un ataque conjunto ejecutado por Estados Unidos e Israel en Teherán.

“El asesinato del Líder Supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, así como la de miembros de su familia, ha sido cometido en cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho Internacional”, dijo Putin.

Vladimir Putin, Ali Jamenei y Donald Trump
Vladimir Putin, Ali Jamenei y Donald Trump Foto: Getty Images

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades.

Entre los muertos figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

El portavoz del Kremlin ha señalado que Rusia no es capaz de detener una guerra que no ha empezado y ha instado a quienes sí lo hicieron a pararla.

Vladimir Putin junto al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. (Foto: AFP)
Vladimir Putin junto al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. (Foto: AFP) Foto: AFP

Mientras tanto, su país, ha explicado intentará minimizar los riesgos y velará por sus propios intereses “siempre que sea posible” y “sin importar cuán cínico puede llegar a sonar”.

Más de Mundo

Gustavo Petro en el discurso desde Chicago

Así fue el incómodo momento que vivió Gustavo Petro tras extenderse en su discurso en la ceremonia de Jesse Jackson

Columnas de humo y destrucción tras los ataques de Estados Unidos e Israel en Teherán.

🔴 EN VIVO | Conflicto en Medio Oriente: Ejército de Israel anuncia lanzamiento de ataque “a gran escala” sobre Teherán

a

El Ejército israelí denuncia que Irán habría utilizado un arma prohibida en sus bombardeos

Estados Unidos hizo el mayor despliegue militar desde la invasión a Irak en 2003.

La millonaria factura de la guerra en Irán: lo que gasta Estados Unidos cada día

En Jalisco el Gobierno Estatal declaró código rojo debido a la muerte de Nemesio 'El Mencho' Oseguera.

El Mencho, el CJNG y las lecciones para Colombia

X

El gobierno de Donald Trump aligera las sanciones y autoriza la venta de oro de Venezuela a Estados Unidos

Gustavo Petro, presidente de Colombia

El presidente Gustavo Petro asistió al acto fúnebre público de Jesse Jackson

X

Deportada colombiana y sus dos hijas que estuvieron detenidas dos meses en EE. UU.: “¿Ahora qué voy a hacer?”

Presidente Donald Trump

Donald Trump pide la “rendición incondicional” de Irán y elegir un líder “aceptable” para firmar la paz

Noticias Destacadas