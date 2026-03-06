Vladimir Putin habló con el presidente de Irán y le hizo sorpresiva petición tras tensiones con EE. UU.

El presidente ruso, Vladímir Putin, expresó este viernes, 6 de marzo, su apoyo a un alto el fuego “inmediato” en Irán durante una llamada telefónica con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, informó el Kremlin.

“Se reafirmó la posición de principios de Rusia sobre la necesidad de un cese inmediato de las hostilidades”, señaló el Kremlin, y añadió que Putin pidió un “regreso al camino de una solución política y diplomática”.

El Kremlin aseguró que Rusia no había recibido “ninguna petición” por parte de Irán para recibir ayuda ante la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, en plenas negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Vladimir Putin y militares iraníes

“En este caso, no hay peticiones por parte de Irán”, dijo en ese momento el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, tras ser preguntado sobre una posible petición de ayuda iraní, incluso sobre el suministro de armas, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

“Nuestra posición consistente es conocida por todos. No ha habido cambios”, aseguró, sin más detalles.

Sin embargo, según revelaron fuentes a CNN, el Gobierno de Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación y los movimientos de tropas, barcos y aeronaves estadounidenses en Medio Oriente.

Putin, había enviado un comunicado expresando sus condolencias a las autoridades iraníes por la muerte del líder supremo del país, Alí Jamenei, en un ataque conjunto ejecutado por Estados Unidos e Israel en Teherán.

“El asesinato del Líder Supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, así como la de miembros de su familia, ha sido cometido en cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho Internacional”, dijo Putin.

Vladimir Putin, Ali Jamenei y Donald Trump

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades.

Entre los muertos figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

El portavoz del Kremlin ha señalado que Rusia no es capaz de detener una guerra que no ha empezado y ha instado a quienes sí lo hicieron a pararla.

Vladimir Putin junto al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Mientras tanto, su país, ha explicado intentará minimizar los riesgos y velará por sus propios intereses “siempre que sea posible” y “sin importar cuán cínico puede llegar a sonar”.