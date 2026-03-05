Medio Oriente

¿Irán le pidió ayuda militar a Rusia? Esto respondió el Kremlin tras ataques de EE. UU. e Israel

El Gobierno ruso mostró su postura frente al conflicto en Oriente Medio que tiene en tensión a toda Europa.

Redacción Mundo
5 de marzo de 2026, 6:31 a. m.
Vladimir Putin y militares iraníes
Vladimir Putin y militares iraníes Foto: Getty Images

El Gobierno de Rusia dijo que Estados Unidos e Israel “intentan sembrar la discordia” entre los países musulmanes al “provocar deliberadamente” a Irán para que “lance ataques en respuesta contra objetivos en múltiples países árabes”, en el contexto del conflicto desatado por la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv contra el país asiático, lanzada el 28 de febrero.

“Los agresores intentan sembrar la discordia en el mundo islámico durante el apogeo del Ramadán, el mes sagrado musulmán. Provocaron deliberadamente a Irán para que lanzara ataques de represalia contra objetivos en varios países árabes, lo que provocó pérdidas humanas y materiales, algo que Rusia lamenta profundamente”, dijo el Ministerio de Exteriores ruso a través de un comunicado.

Por otro lado, Irán no ha pedido ayuda militar a Rusia, su aliado, desde que Israel y Estados Unidos comenzaron a atacar la República islámica el sábado pasado, según informó el Kremlin.

Un militar armado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) sostiene un rifle AK-45 y monta guardia frente a una instalación policial destruida durante una campaña militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán
Un militar armado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) sostiene un rifle AK-45 y monta guardia frente a una instalación policial destruida durante una campaña militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán Foto: NurPhoto via Getty Images

“En este caso, no ha habido solicitudes por parte de Irán”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los periodistas en una rueda de prensa diaria cuando le preguntaron si Rusia tiene la intención de suministrar armas a su aliado.

El ministerio de Exteriores ruso aseguró que Estados Unidos e Israel “intentan arrastrar a los árabes a una guerra por intereses ajenos, mientras desvían la atención de la catastrófica situación del pueblo palestino”, al tiempo que resaltó que Moscú está “profundamente preocupado por el hecho de que la situación en Oriente Próximo”.

Rusia alerta de cambios en su postura militar nuclear y prende las alarmas en plena guerra en Medio Oriente

“No hay signos de que Estados Unidos e Israel, que lanzaron una operación militar para derrocar al Gobierno legítimo de Irán bajo un pretexto totalmente inventado —en referencia a las acusaciones contra Teherán por sus supuestos intentos para obtener armas nucleares—, vayan a usar el sentido común y detener el derramamiento de sangre. Al contrario, de sus capitales emanan mensajes belicistas y el Ejército israelí ha lanzado una nueva invasión de Líbano”, dijo.

Por ello, reiteró su llamamiento a “un cese inmediato de las hostilidades, incluidos los ataques inaceptables contra territorio de países árabes del golfo Pérsico”.

Varios hombres inspeccionan las ruinas de una comisaría de policía durante la campaña de ataques de EEUU Israel en Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Varios hombres inspeccionan las ruinas de una comisaría de policía durante la campaña de ataques de EEUU Israel en Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) Foto: AP

“Consideramos completamente inaceptables los ataques contra civiles y contra cualquier objeto civil, ya sea en Irán o en los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG)”, esgrimió.

“Está claro que la única forma de evitar que la región se sumerja en una mayor desestabilización es poner fin a la agresión estadounidense-israelí, que ha desencadenado una reacción en cadena que está causando sufrimiento a los árabes”, aseveró la cartera de Exteriores rusa.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel deja hasta la fecha más de 1000 muertos en Irán, según las autoridades.

Irán asegura que no negociará con EE.UU.
Irán asegura que no negociará con EE.UU. Foto: Getty Images

Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que respondió lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

Con información de AFP y Europa Press*

