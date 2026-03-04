Mundo

Rusia alerta de cambios en su postura militar nuclear y prende las alarmas en plena guerra en Medio Oriente

El Kremlin ve “necesario” incluir la cuestión del arsenal nuclear europeo en las conversaciones con EE. UU. sobre el START.

Redacción Mundo
4 de marzo de 2026, 7:39 a. m.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova
Las autoridades de Rusia lanzaron una advertencia y confirmaron que podrían producirse cambios en la “planificación militar” del país ante la “expansión de las capacidades nucleares” de la OTAN, unas palabras que llegan pocos días después de que países como Francia hayan anunciado un aumento de su arsenal nuclear n medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, aseguró que este asunto “merece una consideración cuidadosa” a la hora de planificar cuestiones en el campo de defensa, al tiempo que ha acusado a la OTAN de aumentar su arsenal nuclear para “complementar el potencial estadounidense”, según informaciones recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.

“Las capacidades de la OTAN en el ámbito nuclear militar se van ampliando descontroladamente”, dijo

La portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, ha insistido en las críticas a Reino Unido. "Tal deseo de aumentar el sufrimiento de la población civil y causar daños irreparables al medio ambiente demuestra que los británicos están dispuestos a descuidar a los habitantes de Ucrania", ha denunciado el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.
De esta manera, la portavoz ha afirmado que “los intentos de presentar esto como una alternativa al paraguas nuclear estadounidense han dado paso al reconocimiento de la obviedad: se está expandiendo el componente nuclear europeo dentro de la OTAN”.

En este sentido, ha advertido que esto se suma a “la práctica existente dentro de la Alianza de realizar misiones nucleares conjuntas, llevadas a cabo con el apoyo de armas nucleares estadounidenses”.

Rusia lanza dura advertencia y habla de armas nucleares, en pleno conflicto entre EE. UU. e Irán

“Alemania y posiblemente otros países europeos de la OTAN se están preparando para comenzar a involucrar a sus contingentes, a su personal militar y a sus medios convencionales en maniobras y otras actividades junto a las fuerzas francesas. París también está valorando la posibilidad de desplegar posteriormente elementos de su potencial nuclear en territorio de países aliados formalmente no nucleares”, denunció.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, subrayó que “las negociaciones sobre un nuevo tratado START no pueden tener lugar sin tener en cuenta el arsenal nuclear de Francia”.

ARCHIVO - En esta imagen tomada de un video y publicada por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso el 26 de octubre de 2022, un misil intercontinental balístico Yars es disparado en un lanzamiento de prueba como parte de los ensayos nucleares de Rusia, desde un sitio de lanzamiento en Plesetsk, en el noroeste de Rusia. (Servicio de prensa del Ministerio de Defensa vía AP, Archivo)
“Sin esto, ninguna estrategia es posible en el marco de las negociaciones con Estados Unidos”, dijo.

Sobre la posible cooperación nuclear entre Berlín y París, ha asegurado que “esto vuelve a mostrar la rectitud de la parte rusa”, que insiste en que estos dos países y sus arsenales nucleares “también tendrán que ser tenidos en cuenta” dadas las condiciones actuales.

Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia se han incrementado tras la expiración a principios de febrero del Nuevo START, el último tratado bilateral para limitar los arsenales nucleares. Por primera vez en más de cinco décadas no hay un tratado de control de armas nucleares en vigor entre Estados Unidos y Rusia.

Con información de Europa Press*

