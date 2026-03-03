Donald Trump asegura que “todo ha sido destruido” en Irán, mientras que continúan los bombardeos

El presidente Donald Trump alardeó este martes de los amplios daños causados en Irán por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, que —según él— marcha bien. “Prácticamente todo ha sido destruido”, dijo Trump a los periodistas durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en Washington.

El gobierno de Trump ha dado razones contradictorias para justificar la guerra, lo cual ha sido criticado duramente por los opositores desde el territorio estadounidense. Por ejemplo, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el lunes que Washington actuó solo después de saber que su aliado Israel iba a atacar.

Pero Trump desmintió esa versión este martes, asegurando que actuó para evitar que Teherán lanzara primero una ofensiva. “Creo que iban a atacar primero y yo no quería que eso ocurriera. Así que, en cierto modo, puede que yo le haya forzado la mano a Israel”, manifestó Trump en el Despacho Oval.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Foto: AFP

El presidente, que también ha sido criticado por la aparente falta de un plan para después de la guerra en Irán, admitió no saber cómo evolucionaría la situación tras el conflicto. “Supongo que el peor escenario sería que hagamos todo esto y luego alguien tan malo como el anterior tome el poder, ¿no?”, dijo Trump, refiriéndose al ayatolá Alí Jameneí, muerto en los bombardeos del primer día del conflicto. “No queremos que eso ocurra”, añadió.

Trump también pidió a los manifestantes en Irán que esperen antes de tomar medidas importantes hasta que la situación haya estabilizado. “Hemos dicho: no lo hagan todavía. Si van a salir a protestar, no lo hagan todavía”, añadió.

El presidente reveló que los bombardeos habían matado a quienes Washington consideraba posibles sucesores de Jameneí, y que otro ataque “importante” había golpeado una reunión para elegir al nuevo liderazgo.

Donald Trump volvió a hablar de la muerte de Alí Jameneí. Foto: AP/Anadolu via Getty Images

“La mayoría de las personas en las que pensábamos han muerto”, dijo. “Ahora tenemos otro grupo (de dirigentes). Puede que también estén muertos, según reportes”.

Trump dijo estar molesto con el primer ministro británico, Keir Starmer, porque Londres —que no participa en la ofensiva contra Irán— tardó días en autorizar el uso de sus bases por Estados Unidos para las operaciones contra la república islámica.

“No estoy contento con Reino Unido”, declaró el presidente durante el encuentro con el jefe de gobierno alemán. “Nos ha llevado tres o cuatro días resolver dónde podemos aterrizar”, añadió. “No estamos tratando con Winston Churchill”, afirmó el mandatario en medio de su reunión en la Casa Blanca.

*Con información de AFP.