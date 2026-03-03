Mundo

Donald Trump asegura que “todo ha sido destruido” en Irán, mientras que continúan los bombardeos

Además, el mandatario dio una nueva razón por la cual atacaron al régimen islámico, desmintiendo lo que había dicho Marco Rubio.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
3 de marzo de 2026, 3:53 p. m.
El presidente Donald Trump habla durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el martes 3 de marzo de 2026, en Washington.
El presidente Donald Trump habla durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el martes 3 de marzo de 2026, en Washington. Foto: AP

El presidente Donald Trump alardeó este martes de los amplios daños causados en Irán por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, que —según él— marcha bien. “Prácticamente todo ha sido destruido”, dijo Trump a los periodistas durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en Washington.

El gobierno de Trump ha dado razones contradictorias para justificar la guerra, lo cual ha sido criticado duramente por los opositores desde el territorio estadounidense. Por ejemplo, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el lunes que Washington actuó solo después de saber que su aliado Israel iba a atacar.

🔴 EN VIVO | Tensión en Oriente Medio: Irán confirma nueva oleada de misiles contra Israel

Pero Trump desmintió esa versión este martes, asegurando que actuó para evitar que Teherán lanzara primero una ofensiva. “Creo que iban a atacar primero y yo no quería que eso ocurriera. Así que, en cierto modo, puede que yo le haya forzado la mano a Israel”, manifestó Trump en el Despacho Oval.

Donald Trump llegó al aeropuerto de Zúrich unas dos horas después del horario previsto inicialmente.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Foto: AFP

El presidente, que también ha sido criticado por la aparente falta de un plan para después de la guerra en Irán, admitió no saber cómo evolucionaría la situación tras el conflicto. “Supongo que el peor escenario sería que hagamos todo esto y luego alguien tan malo como el anterior tome el poder, ¿no?”, dijo Trump, refiriéndose al ayatolá Alí Jameneí, muerto en los bombardeos del primer día del conflicto. “No queremos que eso ocurra”, añadió.

Estados Unidos

Tribunales de Nueva York en contra de Trump: nuevo impedimento al presidente de EE. UU.

Mundo

Guerra en Oriente Medio: Israel publica videos y animaciones de sus operaciones militares en Irán

Estados Unidos

¿Quién es la deportista colombiana que fue detenida por ICE en Estados Unidos?

Mundo

Dron impactó cerca del consulado de Estados Unidos en Dubái y provocó gran incendio

Mundo

Estos son los países más seguros para vivir si estalla la tercera guerra mundial; uno se encuentra en Latinoamérica

Salud

Día Mundial de la Obesidad: recomendaciones clave para una nutrición saludable

Mundo

¿Qué pasó con Virginia Giuffre? La mujer que fue la primera en denunciar a Jeffrey Epstein

Mundo

Cielos cerrados en Medio Oriente: la escalada del conflicto que paraliza la región y tensiona el tráfico aéreo internacional

Deportes

Filtran paradero de Cristiano Ronaldo: dan noticia por ataques de Irán a Arabia Saudita

Turismo

Petra, una de las siete maravillas del mundo moderno: ¿Irán la tiene en riesgo?

Putin condena la muerte del líder supremo iraní y la califica como una “cínica violación de las normas” tras ataques de EE. UU. e Israel

Trump también pidió a los manifestantes en Irán que esperen antes de tomar medidas importantes hasta que la situación haya estabilizado. “Hemos dicho: no lo hagan todavía. Si van a salir a protestar, no lo hagan todavía”, añadió.

El presidente reveló que los bombardeos habían matado a quienes Washington consideraba posibles sucesores de Jameneí, y que otro ataque “importante” había golpeado una reunión para elegir al nuevo liderazgo.

Donald Trump y Alí Jamenei
Donald Trump volvió a hablar de la muerte de Alí Jameneí. Foto: AP/Anadolu via Getty Images

“La mayoría de las personas en las que pensábamos han muerto”, dijo. “Ahora tenemos otro grupo (de dirigentes). Puede que también estén muertos, según reportes”.

Trump dijo estar molesto con el primer ministro británico, Keir Starmer, porque Londres —que no participa en la ofensiva contra Irán— tardó días en autorizar el uso de sus bases por Estados Unidos para las operaciones contra la república islámica.

Donald Trump responde duramente contra los críticos del ataque de Estados Unidos a Irán

“No estoy contento con Reino Unido”, declaró el presidente durante el encuentro con el jefe de gobierno alemán. “Nos ha llevado tres o cuatro días resolver dónde podemos aterrizar”, añadió. “No estamos tratando con Winston Churchill”, afirmó el mandatario en medio de su reunión en la Casa Blanca.

*Con información de AFP.

Más de Mundo

x

Tribunales de Nueva York en contra de Trump: nuevo impedimento al presidente de EE. UU.

Israel cuenta con 48 aviones de combate F-35I.

Guerra en Oriente Medio: Israel publica videos y animaciones de sus operaciones militares en Irán

La deportista colombiana Nicolth Hernandez-Lucero fue detenida por el ICE - Instagram (@Nicolth_Lucero)

¿Quién es la deportista colombiana que fue detenida por ICE en Estados Unidos?

Ataque contra el consulado de Estados Unidos en Dubai

Dron impactó cerca del consulado de Estados Unidos en Dubái y provocó gran incendio

a

Estos son los países más seguros para vivir si estalla la tercera guerra mundial; uno se encuentra en Latinoamérica

x

Día Mundial de la Obesidad: recomendaciones clave para una nutrición saludable

Virginia Roberts Giuffre, una de las víctimas de Jeffrey Epstein

¿Qué pasó con Virginia Giuffre? La mujer que fue la primera en denunciar a Jeffrey Epstein

Miami Beach, en Florida, es uno de los lugares más turísticos del país.

Spring Break 2026 ya comenzó en Miami Beach: nuevas medidas marcan el pulso de la temporada

a

Cielos cerrados en Medio Oriente: la escalada del conflicto que paraliza la región y tensiona el tráfico aéreo internacional

Noticias Destacadas