Mundo

Televisión pública iraní transmite el anuncio de la muerte de Alí Jamenei: así fue el momento

El mensaje oficial fue breve y solemne, confirmando el deceso del dirigente mientras aún ocupaba el cargo.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
1 de marzo de 2026, 8:58 a. m.
Momento en que la televisión pública iraní anunció la muerte del líder supremo Alí Jamenei.
Momento en que la televisión pública iraní anunció la muerte del líder supremo Alí Jamenei. Foto: Montaje SEMANA (API / Getty Images)

El 28 de febrero, un presentador de la televisión estatal iraní anunció con voz entrecortada el fallecimiento del líder supremo, Alí Jamenei, quien ejercía el poder desde 1989 tras suceder al ayatolá Ruholá Jomeiní. El mensaje oficial fue breve y solemne, confirmando el deceso del dirigente mientras aún ocupaba el cargo.

Irán lanza una advertencia a Trump y promete vengar la muerte de su líder supremo tras los ataques de EE. UU. e Israel

De acuerdo con la agencia semioficial iraní Fars, Jamenei murió en su oficina ubicada en su residencia, mientras se encontraba desempeñando sus funciones en el momento del ataque. El comunicador no hizo referencia a la ofensiva masiva atribuida a Estados Unidos e Israel contra el complejo, que posteriormente fue señalado como uno de los objetivos en imágenes satelitales difundidas.

Alí Jamenei ​ es político iraní que se desempeña como líder supremo de Irán desde 1989.
Alí Jamenei ​era un político iraní que se desempeña como líder supremo de Irán desde 1989. Foto: Anadolu via Getty Images

“Al noble y orgulloso pueblo de Irán: Con el más profundo dolor y tristeza, les informamos que, tras el bárbaro ataque de los gobiernos de Estados Unidos y el malvado régimen sionista, el verdadero ejemplo de fe, yihad y resistencia, el líder supremo de la Revolución, el gran ayatolá Jamenei, ha alcanzado la bendición del martirio”, señaló el presentador.

El anuncio fue realizado por el presentador a las 5:00 de la mañana, 01:30 a. m. hora local, mientras transmitían imágenes de archivo con una pancarta negra como señal de duelo. Además, informaron que el país árabe tendrá 40 días de luto oficial.

Mundo

Donald Trump amenaza con una respuesta “nunca antes vista” si Irán toma represalias: “Un golpe muy fuerte”

Mundo

Putin condena la muerte del líder supremo iraní y la califica como una “cínica violación de las normas” tras ataques de EE. UU. e Israel

Mundo

China alza la voz y pide “frente conjunto” tras bombardeos de EE. UU. e Israel contra Irán: “Situación se acerca a un peligroso abismo”

Mundo

Irán lanza una advertencia a Trump y promete vengar la muerte de su líder supremo tras los ataques de EE. UU. e Israel

Mundo

🔴 EN VIVO - Conflicto en Medio Oriente; aumenta la cantidad de muertos mientras Irán sigue atacando bases militares de Estados Unidos

Mundo

Familia colombiana busca a joven que se fue para Ucrania a “trabajar” en la guerra: “Les lavan la cabeza”

Mundo

Cinco grandes escenarios para el mundo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

Cultura

Oscura Radio Tv celebra 11 años con 11 pódcast sobre los agentes que sostienen la música extrema en Bogotá

Confidenciales

Periodista caleño logró ingresar a prestigioso programa de liderazgo del Departamento de Estado de los Estados Unidos

Nación

La conmovedora despedida de Yamid Amat en la última emisión del noticiero CM&: “En este tiempo servimos con pasión y amor”

Alí Jamenei no fue el único abatido. Según la agencia de noticias Fars, en estos ataques israelíes y estadounidenses contra la república islámica también perdieron la vida la hija, el yerno y la nieta del líder supremo.

Cinco grandes escenarios para el mundo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

“Con el martirio del líder supremo, su camino y misión no se perderán ni serán olvidados; por otro lado, serán perseguidos con mayor vigor y celo”, añadió el presentador mientras hacía su anuncio en televisión.

Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado la muerte del líder supremo de Irán. “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”, aseguró el inquilino de la Casa Blanca.

Más de Mundo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Alí Jamenei, líder supremo de Irán.

Donald Trump amenaza con una respuesta “nunca antes vista” si Irán toma represalias: “Un golpe muy fuerte”

x

Putin condena la muerte del líder supremo iraní y la califica como una “cínica violación de las normas” tras ataques de EE. UU. e Israel

Manifestantes contra el régimen iraní queman una imagen del ayatolá Alí Jamenei durante una concentración frente a la embajada de Irán, en el centro de Londres

China alza la voz y pide “frente conjunto” tras bombardeos de EE. UU. e Israel contra Irán: “Situación se acerca a un peligroso abismo”

x

Irán lanza una advertencia a Trump y promete vengar la muerte de su líder supremo tras los ataques de EE. UU. e Israel

Algunos de los misiles lanzados desde Irán se ven en los cielos sobre Hebrón.

🔴 EN VIVO - Conflicto en Medio Oriente; aumenta la cantidad de muertos mientras Irán sigue atacando bases militares de Estados Unidos

Nayibe Rodiño.

Familia colombiana busca a joven que se fue para Ucrania a “trabajar” en la guerra: “Les lavan la cabeza”

Donald Trump Leader Ali Khamenei

Cinco grandes escenarios para el mundo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

En un discurso televisado, Jamenei comentó sobre las recientes tensiones y amenazas. Oficina del Líder Supremo de Irán / Folleto / Anadolu (Foto de la Oficina del Líder Supremo / Anadolu vía AFP)

Medios de Irán confirman la muerte del ayatolá Alí Jamenei y anuncian 40 días de luto

Bomberos y rescatistas inspeccionan el lugar de una explosión en el Hotel Fairmont The Palm en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Lujoso hotel de Dubái terminó en llamas en medio de los ataques de respuesta de Irán

Noticias Destacadas