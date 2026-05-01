En SEMANA estamos comprometidos con la verdad. Sabemos que para entender a Colombia se necesita la información completa y que la realidad debe analizarse desde distintas aristas.

En medio de un mundo en el que la información es constante y cambiante, desde SEMANA le apostamos al escenario de la opinión pública que busca conocer información relacionada al panorama electoral y a la contienda política que se vive en el 2026.

Pero más allá de eso, también es la radiografía del territorio que cuenta cada historia de lo que sucede en el país con un enfoque hacia la ciudadanía y sus preocupaciones, así como las decisiones judiciales que nos impactan a todos.

SEMANA, comprometidos con la verdad

SEMANA también es la hoja de ruta de la inversión que se informa de los temas económicos que le interesan a distintos sectores para tomar las mejores decisiones basados en una información veraz.

Es la herramienta para la transformación, la plaza de las ideas, la pasión que trasciende y la fibra de la identidad.

SEMANA fue fundada el 12 de mayo de 1982. Se trata de 44 años en los que se ha llevado información a los colombianos de la realidad política nacional, con investigaciones que trascienden, los deportes que logran orgullecer a los colombianos y la opinión que forma criterio en la ciudadanía.

SEMANA, comprometidos con la verdad.