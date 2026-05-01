Gustavo Petro solicita al Congreso aplicar la “ley sobre inasistencias” por demoras en la aprobación de sus reformas

El presidente Gustavo Petro publicó este primero de mayo un mensaje que no pasó desapercibido y que generó revuelo en el Congreso. Tiene que ver con una petición que hizo para que se aplique la “ley sobre inasistencias”.

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En la publicación que hizo desde su cuenta de X, el jefe de Estado anunció que les pedirá a los presidentes de Senado y Cámara que le entreguen las listas de los parlamentarios que no han acudido a las sesiones y que han permitido demoras en la aprobación de varios de los proyectos que radicó su administración.

“Les solicito a los presidentes de Senado y Cámara pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias de las dos Cámaras del Congreso al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencias”, expresó.

Sumado a ello, indicó: “El Gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos que deben ser respetados y tramitados de acuerdo con las normas”.

“La jurisdicción agraria, la reforma a la salud tan necesaria para resolver los problemas de quiebra inminente de las EPS y la financiación del Estado por reforma tributaria a los capitales especulativos más ricos del país, el código minero”, subrayó Petro.

Ese anuncio que hizo el mandatario va de la mano de la iniciativa que ha pregonado en los últimos días sobre la idea de convocar una asamblea nacional constituyente, la cual busca que se materialicen sus reformas sociales, como la pensional y de salud.

Puntadas que dio el jefe de Estado en el más reciente evento que lideró en La Guajira, el jueves de esta semana: “Quiero invitar a Colombia a no cambiar la Constitución de 1991, ya que es democrática y favorable. No estamos hablando de cambiar la Constitución, sino de añadirle a la actual. Dos grandes capítulos de las reformas sociales que no dejaron hacer en el Congreso y el capítulo de la lucha anticorrupción para vencer esa enfermedad”.

Y avanzó Petro en esa declaración que dio desde esa región del país: “Es la hora de convocar con la firma ciudadana, como ordena la ley, una asamblea nacional constituyente solo con dos propósitos: aprobar las reformas sociales que no se aprobaron en el Congreso y cambiar el sistema político de Colombia, para que no haya más corrupción”.

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Finalmente, el presidente Petro ha señalado en varios escenarios que ha sido víctima de un “bloqueo” por parte del Congreso sobre las iniciativas sociales que ha radicado su gobierno a lo largo de su administración.