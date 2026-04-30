Gustavo Petro hizo inesperada confesión sobre su salida de la Casa de Nariño: “No sé dónde voy a dormir”

Una llamativa confesión realizó el presidente de la República, Gustavo Petro, este jueves 30 de abril, en medio de una visita que realizó al departamento de La Guajira, la cual llamó la atención de los asistentes al evento de su Gobierno.

Gustavo Petro reveló que el 1.º de mayo convocará la asamblea nacional constituyente: “Cambiar el sistema político de Colombia”

En medio de su extenso discurso, en el que iba hablando sobre la transformación social que requieren regiones como La Guajira, habló del momento en que salga de la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

“No sé dónde voy a dormir el 7 de agosto”, dijo el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro hizo una inesperada confesión sobre su salida de la Casa de Nariño: “No sé dónde voy a dormir”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/D3PFXdfgVt — Revista Semana (@RevistaSemana) May 1, 2026

Además, el presidente también indicó: “No importa que se acabe el 7 de agosto, no importa, podemos continuar. No para hacer un continuismo, que no sirve, sino para profundizar más las transformaciones”.

“Errores que hemos cometido, son ciertos, pero se debe garantizar más éxitos en el futuro, capaces de las reformas. Problemas que yo mismo he tenido”, insistió en el discurso que dio en el atril.

Aprovechó ese escenario en el departamento de La Guajira para “agradecer” al Banco de la República por no aumentar más las tasas de interés en la más reciente reunión de la junta directiva del banco emisor. Sin embargo, le solicitó que las baje.

Entre el jefe de Estado y el Banco de la República existe una fuerte tensión en las relaciones; el propio Petro ordenó la ruptura con el banco emisor, luego de que en una pasada junta directiva tomó la decisión de aumentar en 100 puntos básicos las tasas de interés. Inclusive el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró de esa sesión.

Finalmente, en ese evento que se registró en La Guajira, Petro nuevamente mencionó su idea de que se convoque a una asamblea nacional constituyente.

María Fernanda Cabal vaticina lo primero que haría Iván Cepeda si gana las elecciones

“Quiero invitar a Colombia a no cambiar la Constitución de 1991, ya que es democrática y favorable. No estamos hablando de cambiar la Constitución, sino de añadirle a la actual. Dos grandes capítulos de las reformas sociales que no dejaron hacer en el Congreso y el capítulo de la lucha anticorrupción para vencer esa enfermedad”, manifestó en el evento público.