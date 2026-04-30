María Fernanda Cabal vaticina lo primero que haría Iván Cepeda si gana las elecciones

Quedan pocos días para que en Colombia se lleven a cabo las elecciones presidenciales. Mientras tanto, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, repunta en varias encuestas por encima de los también aspirantes Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

En medio del revuelo político en Colombia por la proximidad de la contienda electoral, la senadora y exprecandidata presidencial, María Fernanda Cabal, vaticinó en El Debate de SEMANA qué sería lo primero que haría Cepeda si llega a la Casa de Nariño.

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“Lo primero que va a hacer es su deseo de sacar a la Policía del Ministerio de Defensa, descuadernando por completo todos los fondos de pensiones, los fondos de vivienda. La capacidad que hoy unidas esas instituciones le dan un oxígeno y un respaldo presupuestal a la Fuerza Pública”, dijo Cabal, al ser consultada en El Debate sobre cinco preocupaciones que ella tiene, si Cepeda gana las elecciones.

Otra de las preocupaciones que dijo tener Cabal, en caso dado de que Cepeda llegue a la Presidencia, es que este modifique la Constitución Política de Colombia.

Continuando con sus preocupaciones, Cabal manifestó: “Sus mitos que lo reproducen. El mito de la tierra, que no es otra cosa que el control territorial, porque al final a los comunistas nunca les han interesado los campesinos”.

Además, la exprecandidata presidencial dijo en El Debate que temía por lo que podría llegar a hacer Cepeda en el sector económico del país, en caso de ser presidente de la República.

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“Esa distorsión sobre la economía. El comunista no tiene ni idea de cómo funciona la economía capitalista, porque ha sido un anarquista, destruye lo que está construido por otros, porque su envidia no le permite conocer cómo funcionan las leyes de la economía”, destacó Cabal.

Y concluyó la congresista sobre sus preocupaciones alrededor del candidato Cepeda: “Y por último, más grave, no que la constituyente, pero terrible, es la idea de incorporar a la guerrilla en el Ejército. La idea de incorporar desmovilizados y guerrilla a la Fuerza Pública. Una especie de experimento como lo que hizo El Salvador hace 35 años después de su guerra civil”.