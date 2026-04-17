María Fernanda Cabal presumió su estilo e hizo una confesión, con regaño incluido: “Uno repite lo que le gusta”

María Fernanda Cabal se ha mantenido en el centro de la conversación pública en Colombia por su papel dentro de la política nacional. Sus posturas, intervenciones y debates la han convertido en una figura que constantemente genera reacciones frente a temas de interés general.

María Fernanda Cabal hizo inesperada confesión tras finalizar la Semana Santa: “Si vieran lo que estoy viendo”

No obstante, más allá de su labor en el Congreso, la atención de muchos usuarios se ha desplazado hacia su actividad en redes sociales. En su cuenta de Instagram, la congresista y su equipo han apostado por un estilo más cercano y dinámico, combinando contenido político con piezas más ligeras, como entrevistas y clips que muestran su cotidianidad.

Recientemente, este enfoque volvió a dar de qué hablar, luego de que la senadora compartiera un video en el que hizo una llamativa confesión. La publicación no tardó en generar todo tipo de comentarios y elogios por parte de los seguidores, quienes reaccionaron a esta faceta más espontánea de la figura pública.

Según se detalló, María Fernanda Cabal apareció en un clip mientras se arreglaba, dejando a la vista el look que había elegido. De acuerdo con las palabras del post, la senadora respondió a quienes decían que no había que repetir pinta.

La congresista aseguró que no había ningún problema en esta decisión, ya que las personas podían ponerse lo mismo las veces que quisieran, haciendo breves cambios en prendas o accesorios. Las imágenes la muestran luciendo un jean con brillos, una blusa satinada, unos zapatos puntiagudos y un accesorio colorido, el cual presume como un regalo que le dieron.

Lo particular es la manera en la que reacciona María Fernanda Cabal, precisamente mientras la están grabando para generar contenidos en redes sociales. La política cuestiona, en modo de regaño, por qué los clips son tan largos, ya que prefiere que sean cortos.

“Senadora, hay gente que dice que no hay que repetir la ropa, pero cuando la pinta te gusta mucho…”, le dicen al inicio del clip.

“¿Y por qué no hay que repetir? Claro, uno repite lo que le gusta”, dijo, con una sonrisa sutil y pícara.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Por eso, te estás repitiendo el outfit de la temporada”, le preguntaron, a lo que ella respondió: “Me lo repetí, pero me puse otra cosa arriba… mira qué lindo, me la regaló mi amiga Nury Bloise, qué belleza, es de aquí”.

Por último, tras quedarse analizando, María Fernanda Cabal cuestiona la razón de dichos videos, cambiando su expresión a seria. “¿Y por qué tan largos? No me ponga a hacer cosas tan largas, Luisa”, dijo.