María Fernanda Cabal hizo inesperada confesión tras finalizar la Semana Santa: “Si vieran lo que estoy viendo”

María Fernanda Cabal ha sido foco de miradas en el país, debido a su rol dentro de la política colombiana. La senadora ha llamado la atención con sus declaraciones, sus debates y sus posiciones ante ciertos temas de interés público.

María Fernanda Cabal, blanco de elogios por video posando; dejó particular mensaje: “No todo es micrófono y debate”

Más allá de su trabajo dentro del Congreso de la República, las miradas de algunos curiosos han comenzado a girar entorno a las publicaciones que realiza en redes sociales, donde muestra una cara distinta.

María Fernanda Cabal y su equipo de trabajo han optado por darle un toque divertido y descomplicado al perfil de Instagram, publicando entrevistas, mensajes bajo el margen político y clips dinámicos que muestran las actividades de la congresista.

De hecho, recientemente, la famosa fue blanco de comentarios y elogios en la red social, luego de compartir un video en el que hacía una particular confesión. Según se ve en las imágenes, una persona expone una actividad que le gusta hacer, lejos de su rol político.

En el post se aprecia a María Fernanda Cabal riéndose mientras mira su celular, por lo que le preguntan cuál es la gracia de ver reels en sus tiempos libres. La senadora no duda en revelar su mayor descanso es reírse, disfrutando de contenidos que le aparecen en el algoritmo.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“¿Cuál es ese tipo de adicción a ver reels de cosas estúpidas?”, pregunta una persona mientras la graba.

“El mejor descanso es reírse... y si vieran lo que estoy viendo”, dice la figura política, riéndose a carcajadas.

No obstante, en el pie de foto del post, se logró ver un mensaje que compartió Cabal, asegurando que hacía esta confesión de manera genuina para divertirse.

“El mejor descanso es reírse y para cerrar esta semana santa, les dejo este video. Confieso que me encanta ver videos chistosos en Instagram porque me divierten y me ayudan a descansar. ¿Cómo tienen ustedes configurado su algoritmo?“, escribió.

La ola de mensajes se enfocó en lo guapa que lucía con su sonrisa, además de la bonita energía que transmitía con este tipo de contenidos.