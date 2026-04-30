Gustavo Petro reveló que el 1.º de mayo convocará la asamblea nacional constituyente: “Cambiar el sistema político de Colombia”

En medio de una agenda regional que lideró el presidente de la República, Gustavo Petro, desde La Guajira, notificó al país que ya tiene lista la convocatoria de la asamblea nacional constituyente.

En medio del discurso que dio el mandatario, anticipó que el anuncio lo realizará en medio de las movilizaciones del 1.º de mayo en Medellín, ciudad en donde estará acompañando a las centrales obreras.

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En el discurso, anticipó que el anuncio lo realizará en medio de las movilizaciones del 1.º de mayo en Medellín, ciudad en donde estará acompañando a las centrales obreras.

Además, en uno de los apartes de la intervención, Petro decantó el contenido que traerá la constituyente; se trata de dos puntos. El primero tiene que ver con la aprobación de las reformas sociales que bloquearon en el Congreso y el segundo, una lucha frontal contra la corrupción, con un interés en “cambiar el sistema político de Colombia”.

“Quiero invitar a Colombia a no cambiar la Constitución de 1991, ya que es democrática y favorable. No estamos hablando de cambiar la Constitución, sino de añadirle a la actual. Dos grandes capítulos de las reformas sociales que no dejaron hacer en el Congreso y el capítulo de la lucha anticorrupción para vencer esa enfermedad”, expresó el mandatario colombiano.

El presidente Gustavo Petro anticipó que el 1 de mayo convocará a una asamblea nacional constituyente: “Cambiar el sistema político”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/tlLxbsbHDm — Revista Semana (@RevistaSemana) May 1, 2026

También indicó: “Voy a salir este 1.º de mayo a Medellín, vamos a cambiar las plazas, invitaré a toda Colombia. Todos trabajamos”.

“Es la hora de convocar con la firma ciudadana, como ordena la ley, una asamblea nacional constituyente solo con dos propósitos: aprobar las reformas sociales que no se aprobaron en el Congreso y cambiar el sistema político de Colombia, para que no haya más corrupción”.

Pero esta semana, el mandatario colombiano volvió hacer referencia a su polémica propuesta de una asamblea nacional constituyente, luego de que su Gobierno sufrió un fuerte golpe del Consejo de Estado al suspender de manera provisional el decreto que ordenaba el traslado de $25 billones de ls fondos privados de pensión a Colpensiones.

“El consejo d estado está vetando el traslado de los ahorradores que han pedido los ahorradores trabajadores.Le permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores”, afirmó Petro.

Y expresó en su cuenta personal de X: “Invito este primero de mayo al pueblo trabajador de Colombia a la movilización general, a defender el derecho a la pensión y a luchar para que bajen la tasade interés y crezca el empleo.

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La asamblea constituyente es para aprobar las reformas sociales y enfrentar la corrupción. Un primero de Mayo por la Asamblea Nacional Constituyente para hacer las reformas sociales de la gente”.