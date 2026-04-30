“Lo último que nos faltaba”: Paloma Valencia cuestionó la reunión entre Gustavo Petro y el abogado de Papá Pitufo

Una fuerte declaración dio la candidata presidencial Paloma Valencia por el polémico encuentro que sostuvo el presidente de la República, Gustavo Petro, y el abogado del señalado zar del contrabando, alias Papá Pitufo.

Gustavo Petro se molestó con Paloma Valencia por señalar que su “gobierno es el más corrupto de la historia”; así le respondió

Lo hizo en medio de una visita que realizó Paloma Valencia a Villavicencio, en donde también pidió explicaciones por la supuesta entrega de una millonaria cifra de Papá Pitufo en la campaña presidencial de Petro.

“Es gravísimo lo que estamos conociendo de las vinculaciones del Gobierno con Papá Pitufo y su estructura. Porque aquí lo que estamos viendo es que no solamente se reunió el exfuncionario de la UIAF, es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera, donde usted ve la plata que le entra a las cuentas a la gente; ahí es donde usted ve el lavado de activos, el contrabando”, indicó la candidata presidencial.

La candidata presidencial Paloma Valencia cuestionó la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el abogado de alias Papá Pitufo: “Lo último que nos faltaba”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/0dMIeC7aJJ — Revista Semana (@RevistaSemana) April 30, 2026

Además, manifestó desde la capital del departamento del Meta: “Se reunió también el de la Dirección Nacional de Inteligencia con el abogado y le ofrecieron beneficios, siendo que ellos ni siquiera son Fiscalía. Y lo último que nos faltaba, el presidente Petro sí se estaba reuniendo con el abogado de Papá Pitufo”.

“Acuérdense que ahí está el cuento de que Papá Pitufo les dio 500 millones de pesos y que dice que hay un video donde lo devolvieron. Pidamos una cosa, que nos muestren el video o fue que se quedaron con la plata”, insistió Paloma Valencia en su declaración.

Frente a la polémica, el presidente Petro indicó en su cuenta personal de X: “En mi conversación con Gonzalo Boye (abogado de alias Papá Pitufo), él expresó que Diego Marín temía que a su regreso lo mataran y yo solicité su entrega al Gobierno nacional y que daría las garantías para entregarlo con vida a la Fiscalía. Lo único que quiero es que Diego Marín diga toda la verdad ante el tribunal colombiano”.