Un nuevo disgusto se registró por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, con la candidata presidencial Paloma Valencia. La molestia del jefe de Estado se presentó por unas declaraciones que dio la caucana desde Villavicencio, Meta, este jueves 30 de abril.

Valencia, al hacer una radiografía de los más recientes escándalos que han rodeado la administración Petro, expresó que su “gobierno es el más corrupto de la historia”.

Gustavo Petro confesó que sí habló con el abogado del zar del contrabando alias Papá Pitufo; estos son los detalles que entregó

Además, manifestó: “Petro está desesperado por plata, ya no ve de dónde sacar más; emergencias económicas cuando hay tragedias, y cuando no las hay, adelanta los impuestos; nos viene endeudando con las tasas de usura más grandes que haya pagado la Nación y ahora decide abrir una cuenta para que todo el mundo deposite. Cuando llegue la plata de Papá Pitufo, la plata del ELN, la de las Farc, la platica del autodenominado Ejército Gaitanista, van a decir que no sabían, pero hay que decirlo claramente, esta cuenta sí la creó Petro”.

Ante ese fuerte señalamiento, Petro respondió en un mensaje que publicó en su cuenta de X: “El partido y los gobiernos más corruptos del presente siglo son aquellos en donde usted ha estado, Paloma. Solo sume el número de asesinatos cometidos por el Estado, solo sume el número de funcionarios, alcaldes, gobernadores y congresistas presos”.

“Solo mire la enorme cantidad de dinero perdido en Odebrecht, en Reficar, en la energía del Caribe, en el robo de bienes de narcos extintos y entregados por cuotas de congresistas; recuerde centros poblados, recuerde los billones que se esfumaron en los recursos de la salud entregados a las EPS en la época del covid”, afirmó el mandatario.

Avanzó en el mensaje: “Pero sobre todo recuerde la terrible articulación de los líderes políticos de sus movimientos políticos con el narcoparamilitarismo que dejaron 200.000 asesinados y desaparecidos”.

Corrupción en la UNGRD: Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, seguirá en la cárcel

“Buscamos dejar la pena más alta posible en Colombia a quienes roben el Estado y los dineros del pueblo. Como en el Congreso no se puede, debe hacerse en la Asamblea Nacional Constituyente”, concluyó el jefe de Estado.