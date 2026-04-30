Gustavo Petro confesó que sí habló con el abogado del zar del contrabando alias Papá Pitufo; estos son los detalles que entregó

Este 30 de abril, el presidente de la República, Gustavo Petro, admitió que sostuvo una conversación con Gonzalo Boye, abogado del señalado zar del contrabando Diego Marín, conocido como Papá Pitufo.

Confirmación que hizo luego de que Boye indicara que sostuvo una reunión con el mandatario colombiano: “Es evidente que un funcionario público no viaja al extranjero sin autorización gubernamental. Diego quedó en libertad desde un primer momento en España porque, entre otras cosas, había dudas sobre los hechos, dudas sobre la formalización final de la demanda de extradición y un hecho absolutamente relevante. Él desde hace muchísimos años es español también, no solo colombiano”.

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Y afirmó en diálogo con Caracol Radio: “En principio, lo que no se hace es entregar a los nacionales, salvo excepciones, y en este caso parece ser que hemos entrado en el ámbito de las excepciones con Diego Marín Buitrago porque, evidentemente, el presidente Petro con el presidente Sánchez movieron Roma con Santiago para que se materializase esa autorización de entrega. Es más, el Consejo de Ministros español, cuando aprueba la continuación en fase jurisdiccional de la extradición, omite un dato muy relevante: que Diego era español y es español. Ahora, ¿por qué se instala él en Portugal? Bueno, él tenía mucha actividad, iba y venía a Portugal de forma regular y, por lo tanto, pues decidió instalarse ahí“.

Ante esa declaración, el jefe de Estado manifestó: “En mi conversación con Gonzalo Boye, él expresó que Diego Marín temía que a su regreso lo mataran y yo solicité su entrega al gobierno nacional y que daría las garantías para entregarlo con vida a la Fiscalía. Lo único que quiero es que Diego Marín diga toda la verdad ante el tribunal colombiano”.

Y agregó en su cuenta personal de X: “En esta entrevista de Caracol Radio, el abogado Gonzalo Boye de alias ‘Pitufo’ en Portugal dice cosas que deberían ser de discusión nacional.

1. Diego Marín tramita un asilo en Portugal argumentando persecución política de mi parte.

2. La persecución que dice sufrir Marín de mi gobierno es porque conversé directamente con el presidente Sánchez y el actual comisario europeo Costa, para facilitar su extradición a Colombia. Mientras en Colombia se hacen suspicacias sobre mi conducta, el abogado certifica las conversaciones que he tenido con altos gobiernos europeos para lograr su traída al país”.

“La extradición de Marín no prosperó y dio tiempo para la solicitud de asilo porque en Colombia oficiales de Policía le permitieron escapar cuando iba a ser capturado, porque ya en España, de donde huyó, y luego en Portugal, no llegó la acción requerida por la fiscalía de Colombia”, recalcó Petro.

Sumado a lo anterior, afirmó: “En Colombia, la Fiscalía General cambió al responsable del proceso sobre alias ‘Pitufo’ y desechó pruebas sobre decenas de años de corrupción sobre generales y oficiales de la policía nacional, de los altos funcionarios de la DIAN y sobre financiación de varias campañas presidenciales”.

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“La actual Fiscalía puso una nueva fiscal en el caso que solo se dedicó a investigar hechos desde el 2023 para ver si se podía atacar el presente gobierno. Como no hubo pruebas meritorias, si alias Pitufo volviera a Colombia, quedaría en libertad. La entrevista demuestra, por tanto, que quien ha buscado la captura y el regreso al país de alias “Pitufo” soy yo y muchas personas de poder temen su regreso y confesión”, puntualizó.