Gonzalo Boye, abogado de Papá Pitufo en España, dice que se reunió con Petro en Bogotá: “sí se produjo”

Gonzalo Boye, abogado de Diego Marín, conocido con el alias de Papá Pitufo, habló con Caracol Radio. En la entrevista dijo que sí se reunió con el presidente, Gustavo Petro.

El abogado chileno español también ejerce profesor de derecho procesal penal y defiende en España a Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de Papá Pitufo, y señalado en Colombia como presunto zar del contrabando. Marín está solicitando asilo en Portugal, donde recuperó la libertad. En Colombia se investiga si sus tentáculos finalmente permearon con dinero la campaña del entonces candidato presidencial Gustavo Petro.

“En estos momentos, efectivamente, todavía no se ha resuelto la solicitud de asilo en Portugal y una vez que se resuelva en la vía administrativa, pues caben una serie de recursos. Si la resolución no es satisfactoria a nuestros intereses, pero también que habrá recursos en el caso de que no sea satisfactoria para los intereses de la Fiscalía. Por lo tanto, es un tema que todavía tiene un recorrido importante”, aseguró el abogado.

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“Creo que todavía faltan bastantes meses al respecto, es difícil dimensionarlo porque son decisiones que no dependen de nosotros. Siempre nos hemos planteado que puede ser un corto recorrido, pero también que puede ser largo. Entonces, aventurarnos a establecer tiempos yo creo que es un error y también creo que es el error de cálculo que hacen otros”, agregó, al señalar que no hay tiempos estimados para saber si su defendido recibe o no asilo de Portugal, proceso que tiene frenada su eventual extradición a Colombia.

Frente a la supuesta reunión con el presidente, Gustavo Petro, o eventuales delegados suyos, Gonzalo Boye respondió: “Es evidente que un funcionario público no viaja al extranjero sin autorización gubernamental. Diego quedó en libertad desde un primer momento en España porque, entre otras cosas, había dudas sobre los hechos, dudas sobre la formalización final de la demanda de extradición y un hecho absolutamente relevante. Él desde hace muchísimos años es español también, no solo colombiano. En principio lo que no se hace es entregar a los nacionales, salvo excepciones y en este caso parece ser que hemos entrado en el ámbito de las excepciones con Diego Marín Buitrago porque, evidentemente, el presidente Petro con el presidente Sánchez movieron Roma con Santiago para que se materializase esa autorización de entrega. Es más, el Consejo de Ministros español cuando aprueba la continuación en fase jurisdiccional de la extradición omite un dato muy relevante, que Diego era español y es español. Ahora, ¿por qué se instala él en Portugal? Bueno, él tenía mucha actividad, iba y venía Portugal de forma regular y, por lo tanto, pues decidió instalarse ahí“.

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Durante la entrevista con la referida emisora, el abogado dijo que sí hubo una reunión con el presidente, Gustavo Petro, así el mandatario colombiano la niegue. “Intentemos volver a la cronología de esas reuniones que son fundamentales para tratar de armar este rompecabezas. Usted nos reconoce que se da esa reunión en España en su oficina en donde estaba el delegado del gobierno colombiano, el señor Isaac Beltrán. Pero tenemos también información de que previo a esa reunión que se da en España hubo una reunión en Colombia, una reunión en la que, se ha dicho, estuvo el propio presidente del República en la que ustedes habrían concretado esa visita del señor Beltrán. ¿Esa reunión existió?“, le preguntó puntualmente la mesa de trabajo de Caracol Radio.

“Mi padre, que era colega de ustedes, periodista, siempre me dijo que las preguntas no eran indiscretas, las que podían hacerlo eran las respuestas. Mi respuesta es que la reunión sí se produjo. Punto final. Del resto yo no puedo hablar. Fue en Bogotá y del resto no puedo hablar, pero el presidente Petro y yo, sí estuvimos”, aseguró Gonzalo Boye.

“En principio, del contenido de las conversaciones no voy a hablar porque no puedo hablar, la ley me lo prohíbe. Yo creo que Diego es una persona con suficiente experiencia profesional y vital para que nadie le saque lo que no quiera que le saquen y en mi caso, pues ustedes mismos lo están experimentando, se me puede sacar lo que la ley me permite sacar. Es decir, si alguien pensó que eso era una vía para a sacar información, pues seguramente se han equivocado. Yo lo que creo es que lo que ha habido es una postura errática por parte de las autoridades y punto”, finalizó.