Gustavo Petro respondió sobre supuesto encuentro con el abogado de Papá Pitufo: “No tengo ni he tenido tratos con Diego Marín”

El presidente Gustavo Petro negó una vez más que tenga cercanía con Diego Marín o Papá Pitufo, el Zar del Contrabando en Colombia, hoy extraditado en una cárcel europea.

Petro respondió en su cuenta oficial de X al excandidato presidencial David Luna, quien le recordó que, según la revista Cambio, el jefe de Estado se reunió el 16 de mayo de 2024 con Gonzalo Boye, el abogado español de Papá Pitufo. El encuentro habría sido en el Hotel Tequendama, en Bogotá.

“Hace dos semanas, Petro juró en X que no tenía ningún trato con el abogado, pero hoy los documentos publicados dicen otra cosa. La Fiscalía, la Procuraduría y el Congreso tienen la obligación de llegar hasta el fondo de esto. No más ‘fue a mis espaldas’, no más ‘yo no lo crié’, no más ‘me engañaron’. Este gobierno tiene que responder por sus actos”, escribió Luna.

Y Petro respondió: “Primero diga la verdad. No tengo tratos ni he tenido con Diego Marín. Toda comunicación hacia Diego Marín ha sido la misma: entréguese a la justicia colombiana y diga toda la verdad. Fui yo mismo el que hizo que la sociedad colombiana supiera de Diego Marín y su capacidad de comprar altos funcionarios de la Fuerza Pública, de la Dian/Aduanas y hasta presidentes de la República”.

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, es considerado el zar del contrabando. Las pruebas lo señalan de haber infiltrado la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa). Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Y siguió: “Fui yo el que llamó al presidente de España y al primer ministro de Portugal pidiendo su captura y traslado a Colombia. Diego Marín escapó gracias al aviso que le dieron dos altos oficiales de policía, solo una oficial escuchó cuando se iba a capturar en Bogotá, huyó a España y allá tiene ciudadanía española”.

Agregó: “Acerca de las fuentes de la prensa, no son más que los agentes de inteligencia que dijeron que iban a traerlo por voluntad propia del contrabandista y nunca sucedió, pero parece que siempre llegaban llenos de dinero. A Diego Marín le decían otra cosa diferente a lo que yo decía y se quedaban con su dinero, lo mismo pasó en la Fiscalía”.

Gustavo Petro aseguró en su momento que el zar del contrabando lleva más de 38 años filtrando las instituciones. Foto: Semana

Petro habló de una “famosa reunión” con el abogado de Marín a la que asistió un alta funcionaria de la Fiscalía actual.

“La Fiscalía nunca investigó a Diego Marín, sacaron de la investigación del expediente a quien sabía del proceso y metieron a una fiscal que comenzó una nueva investigación pero solo sobre hechos desde el año 2023 para acá. Y dejaron los 38 años de los que Diego Marín quería confesar todo y que era mi interés. La Fiscalía garantizó la impunidad de Diego Marín y garantizó que no fuera extraditado a Colombia”, escribió textualmente.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

Aunque el primer mandatario insistió en defenderse y negar la relación con Papa Pitufo, no negó ni confirmó que se haya reunido con el abogado Gonzalo Boye en Bogotá en 2024.

Recordemos que Papá Pitufo infiltró la campaña presidencial de Petro en 2022, inyectó 500 millones de pesos que terminaron en manos del catalán Xavier Vendrell, amigo del jefe de Estado. Sin embargo, el hoy presidente ordenó devolver el dinero.