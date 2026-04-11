Crece el escándalo de alias Papá Pitufo

En la Corte Suprema de Justicia, de manera reservada, avanza una investigación sobre el caso de Diego Marín, conocido como Papá Pitufo, llamado “el zar del contrabando en Colombia”. SEMANA conoció que un exuniformado de la Policía que actuó como agente encubierto está colaborando y sus revelaciones podrían abrir un nuevo capítulo sobre la infiltración de esa organización criminal entre altos funcionarios del Estado.

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Este expolicía fue tan poderoso en la red de Pitufo que, en su momento, tuvo ocho escoltas que lo protegían. ¿Hasta dónde llegarán sus revelaciones? Por seguridad, la Corte protege la identidad del exuniformado y su rango.