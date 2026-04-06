“Jugar a dos bandos”: Gustavo Petro habló del escándalo por presuntos vínculos de su Gobierno con Papá Pitufo

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro hizo referencia a los supuestos nexos que tendría su Gobierno con el señalado zar del contrabando Diego Marín alias Papá Pitufo.

De acuerdo con la información que dio a conocer Noticias Caracol, al parecer el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, se habría reunido con el abogado de Papá Pitufo: “Alias Papa Pitufo es un contrabandista lavador de dólares y posiblemente narcotraficante, información que yace en la Fiscalía. Ha infiltrado al Estado durante 38 años, y dentro de él especialmente a la Policía de la Polfa, a la Fiscalía y a los organismos de investigación; compra individuos usando la codicia dominante en su corazón que mata rápidamente”.

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“Una vez supe del sujeto, puse blindajes en mi campaña para que no entraran sus dineros. Lo impedí, pero siempre hay codiciosos. La codicia mata la vida. El que no esté el señor Marín en Colombia, encarcelado, es un acto de corrupción oficial y gubernamental. Yo mismo llame al presidente de España y al primer ministro de Portugal para que se extraditara a Colombia, ellos son testigos. Pero un filtro delincuencial lo ha impedido que se verifique por temor a sus confesiones”, expresó el mandatario.

Y agregó: “Que el señor Marín trató de financiar mi campaña es cierto y yo lo prohibí expresamente; que el señor Marín infiltró altos mandos de la Policía, indudablemente, y aún tiene altos oficiales a sueldo; que el señor Marín infiltró los cuerpos de investigación del Gobierno, no me cabe duda, tiene gente en la Dijin y en la Fiscalía, que infiltró el DNI, sin duda y en mi gobierno; es por eso que no está aquí rindiendo declaración bajo gravedad de juramento”.

“Que agentes de la DNI se ofrecieron a contactar a Marín para traerlo a Colombia voluntariamente, indudablemente, decían una cosa en una parte y otra en la contraria, pero pedían dinero por codicia, allá, en Europa, le prometían que no sería juzgado y aquí en Colombia decían que lo iban a traer, nunca lo trajeron. El intermediario de inteligencia puede jugar a los dos bandos”.

“Lo cierto es que entre agentes de inteligencia e investigadores de la Fiscalía se han llevado una parte de la fortuna contrabandista de Marín y él está, aunque controlado en Europa, libre. Yo lo que quiero es que diga toda su verdad sobre la infiltración que hizo en el Estado desde hace 38 años, libremente y sin presiones políticas”, manifestó Petro.

También afirmó: “Claro que sé de senadores y presidentes y directivos de la Dian y Aduanas y generales de la Policía y expresidentes que temen por sus declaraciones, algunos intentan matarlo si regresa; yo no, no tengo ningún trato con él que no sea que se cienre a declarar ante la justicia y se someta a ella y declare la verdad”.

“¿Por qué la Fiscalía no logró extraditarlo, a pesar de todo mi apoyo? Porque la Fiscalía solo investigó sus acciones desde 2023, pensando estúpidamente, que yo estaba involucrado en su red de financiamiento, y despreció al fiscal que si tenía las pruebas de 38 años de infiltración en el Estado”, recalcó el presidente.

Sumado a ello, dejó varios cuestionamientos frente al caso de Papá Pitufo: “Cambiaron al fiscal por sectarismo político o por corrupción, no lo sé, lo que sé es que hubo una alianza entre investigadores de la fiscalía y agentes de inteligencia para robarse al ladrón y no traerlo. Eso le dije a CaracolTV”.

“La fiscal general debe responder por ello. Lo que quiero es verdad y reparación a la industria nacional por el daño que hizo, claro que sé de expresidentes que lo apoyaban, coroneles que puso en la Polfa, y senadores, y muchos generales y oficiales, algunos en servicio, pero, sé también que la Fiscalía está infiltrada, y que hay una alianza de alto nivel entre fiscales e investigadores de inteligencia aprovechando los dineros de la mafia, y que incluso, hay funcionarios ligados a nuevas bandas de contrabandistas, tratando de reemplazar al caído que quiere resucitar. Alias el Bendecido, que mató al director de la Dian de Tulúa, nuestro compañero, y a alias Papaya. Las transacciones entre funcionarios públicos y grandes contrabandistas y, las hacen en bitcoin”, recalcó.

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Por último, dijo en sus redes sociales: “Falta Fiscalía para descubrir la verdad judicial. Ya hay pactos políticos con futuros presidenciables de extrema derecha ligados a la oficina central de conducción de la fiscalía, varios de ellos ligados, también, a la defensa del paramilitarismo, y uno de ellos resultó ser abogado defensor del mafioso Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo”.