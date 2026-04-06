Ricardo Roa tomaría una decisión sobre su permanencia en la presidencia de Ecopetrol y habló con SEMANA: “No descarto nada”

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, podría tomar una decisión crucial sobre su continuidad en el cargo en las próximas horas. Así se lo confirmaron a SEMANA varias fuentes de la compañía petrolera, la cuales indicaron que está convocada una reunión extraordinaria para hablar del tema. Una de las personas que habló con este medio y pidió reserva de su identidad, informó que la decisión podría, incluso, adelantarse este lunes.

Están convocados los funcionarios de mayor confianza de Roa, incluidos los vicepresidentes de Ecopetrol.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Se desconoce cuál será la decisión que anunciará Roa, pero a juzgar por la cita extraordinaria, en los pasillos de Ecopetrol no se descarta que esté contemplando la posibilidad de solicitar a la junta directiva un período de vacaciones. Al fin y al cabo, completó tres años y no ha salido a descansar. Ese tiempo podría darle oxígeno, ganar semanas y seguir luchando por su continuidad en el cargo.

Otros no descartan que Roa pida una licencia con el objetivo de defenderse libremente de los dos procesos judiciales en su contra: la imputación de cargos por la compra y remodelación de su apartamento, ubicado en la calle 93, en el norte de Bogotá, y la otra imputación que se avecina este 11 de abril por la presunta violación de topes electorales cuando fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Ricardo Roa. Bogotá, noviembre 27 de 2024. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

Si Roa sale a vacaciones, lo reemplazará el vicepresidente Ejecutivo, Juan Carlos Hurtado. Y si solicita una licencia— como se lo recomedó en su momento la expresidenta de la junta directiva Mónica de Greiff— la junta escogerá su reemplazo.

La decisión se conocerá después de que el sábado, 4 de abril, el presidente Gustavo Petro se reuniera en la Casa de Nariño con cuatro de los nueve integrantes de la junta directiva— no logró la presencia de la mayoría— donde les pidió solidaridad con el Gobierno y con Roa.

El jefe de Estado sostiene la tesis de que los ataques contra el presidente de Ecopetrol provienen, en parte, de los medios de comunicación. Petro sabe que una salida de Roa en plena contienda presidencial, supone un golpe político a la izquierda. Además, ha liderado una campaña de respaldo al presidente de Ecopetrol en sus redes sociales.

Este lunes, 6 de abril, la junta directiva se reunirá de forma privada, sin la presencia de Roa, para reanudar el proceso de votación que mantendrá en el cargo al presidente de Ecopetrol o solicitará su salida.

Ricardo Roa Presidente de Ecopetrol Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA buscó directamente a Ricardo Roa y le preguntó por la reunión y la descartó. “No he convocado a nada, tengo un comité ejecutivo que lo adelanto todos los lunes”, respondió.

SEMANA le preguntó si contemplaba pedir unas vacaciones. “Obvio, siempre he querido salir a vacaciones, completé tres períodos sin tomarlas”, dijo.

¿Ha contemplado pedir una licencia?, insistió este medio. “Todo está válido. Nada está descartado”, respondió.

Roa dijo que si hay algo reelevante sobre su permanencia en la presidencia de Ecopetrol se conocerá en su momento.

“Vacaciones quisiera tomarme unas muy largas; licencia, si me toca, me la tomo también. No hay problema. Aquí en Ecopetrol hay una línea de sucesión para eso”, afirmó.

“En los planes siempre ha estado todo. Nada descarto. Todo está en los planes de Dios y yo soy juicioso”, remató.

Ricardo Roa insiste en su inocencia y dice que tiene las pruebas necesarias para demostrarla en la Fiscalía.