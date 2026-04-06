El candidato presidencial Sergio Fajardo cuestionó el silencio de su contrincante, Iván Cepeda, sobre los posibles vínculos de la administración de Gustavo Petro con alias Papá Pitufo.

Un informe de Noticias Caracol reveló que el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Jorge Lemus se reunió con el abogado del señalado zar del contrabando cuando estuvo en ese cargo.

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“El que calla otorga y está siendo cómplice, por omisión, de la corrupción que se viene dando en este Gobierno. Pero no es solo lo de Papá Pitufo: hay mucha más corrupción y no podemos aceptar que se pueda validar una transformación a partir de la trampa de la manera ilegal para llegar al poder. Ese es el todo vale y nosotros no creemos en eso”, expresó Fajardo.

Mientras su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, ya pidió una investigación sobre el por qué se dieron esos encuentros entre Lemus y el abogado del zar del contrabando, Cepeda no se ha pronunciado sobre este hecho.

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Su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, acusó a la administración de Gustavo Petro de hacerse “el de la vista gorda” con los casos de corrupción.