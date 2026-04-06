La candidata presidencial Paloma Valencia le solicitó a Naciones Unidas, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Departamento de Estado realizar un acompañamiento especial a las elecciones en Colombia.

Valencia aseguró que existen varios hechos que ponen en riesgo la contienda electoral, como la suspensión de las órdenes de captura contra los 23 cabecillas de las bandas urbanas de Medellín, quienes fueron liberados en medio de la política de paz total del presidente Gustavo Petro.

“Aunque no liberen a los que ya están presos y condenados, envían un claro mensaje a la población y los grupos armados. La Paz Total ha sido un fracaso, los grupos ilegales se fortalecieron y ahora suspenden las capturas contra sus líderes ad portas de la elección presidencial”, expresó la candidata.

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La noticia de la liberación de los cabecillas de las bandas se conoció en medio de la Semana Santa. Los beneficiados por esa medida son los mismos que protagonizaron el ‘tarimazo’ del presidente Petro en La Alpujarra, que tuvo lugar en junio de 2025. Esas personas son señaladas por delitos como la extorsión, sin embargo, hacen parte de la paz total urbana promovida por la Casa de Nariño.

“La comunidad internacional debe monitorear de cerca estas elecciones. Los grupos armados presionarán a los colombianos para robarles el voto. No en vano el Pacto Histórico ganó en las zonas rojas del país. La suspensión de las órdenes de captura es la muestra de una decisión articulada para presuntamente influenciar en las elecciones”, agregó.

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Valencia recordó que los casos del secuestro se incrementaron en un 336 por ciento a pesar de que el poder Ejecutivo está promoviendo conversaciones con los ilegales. La candidata afirmó que la producción de coca y el número de integrantes de los grupos alzados en armas también se incrementaron.