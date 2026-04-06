“El maletín era pequeño”: exdirector de Inteligencia planteó sus dudas frente a la devolución de 500 millones a Papá Pitufo desde la campaña de Petro

Uno de los casos que más ha denunciado recientemente el presidente Gustavo Petro es cómo Diego Marín, conocido como Papá Pitufo o el Zar del Contrabando en Colombia, infiltró su campaña presidencial en 2022. De hecho, dijo en su momento que el delincuente, hoy preso en una cárcel europea, se había acercado al círculo de confianza de la primera dama, Verónica Alcocer.

Una de las formas en las que Papá Pitufo terminó en la campaña presidencial de 2022 fue cuando le entregó 500 millones de pesos al catalán Xavier Vendrell, amigo personal de Gustavo Petro y Verónica Alcocer, quien hizo parte de la campaña presidencial.

El hoy director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, entró en cólera y denunció lo ocurrido. Y Petro, visiblemente molesto, ordenó a Vendrell que devolviera el dinero. Además, le solicitió que grabara un video o tuviera una prueba que confirmara la entrega del millonario botín.

Gustavo Petro y Diego Marìn, Papá Pitufo. Foto: Fotomontaje SEMANA

El país no conoció ese video. Tampoco el presidente Gustavo Petro. El único que observó las imágenes que grabó Ramón Devesa González, un experto en ciberseguridad de origen español que trabajó en la campaña de Petro, fue Jorge Lemus, exdirector nacional de Inteligencia.

“Yo vi el video”, le contó Lemus a SEMANA. Pero, las imágenes no se pudieron divulgar porque, según Augusto Rodríguez, Devesa, quien tiene investigaciones en varios países, cobró varios millones de pesos para entregar la prueba.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez. Foto: vJUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Yo vi un maletín ahí, en un video, con los supuestos 500 millones. No los conté, yo quedo con la duda porque son muchos millones y, así no más, no creo que se entreguen. No sé, esa es mi duda. Hablo de lo que vi en la filmación”, manifestó Lemus.

Agregó que nunca le expuso al presidente Gustavo Petro sus preocupaciones, “pero fui de los pocos que vi esa grabación en la que se entregó el dinero. Me la mostró Ramón Devesa. No sé hasta qué punto había los 500 millones. La maleta era pequeña, ahí fue la duda, a no ser que fueran billetes de 100.000 pesos, pero ni eso. Son 500 millones, por favor, mucha plata”.

De la devolución de los 500 millones siempre existieron dudas.

Augusto Rodríguez, quien descubrió el ingreso de los dineros, dijo en su momento: “Me causó molestia el enterarme de que Ramón Devesa había sido quien realizó la filmación. Y, efectivamente, no me equivocaba; cuando Vendrell se me presentó a informarme que ya había hecho la devolución de la plata, le exigí el video, pero me dijo que no lo tenía, puesto que Devesa se había quedado con la filmación. Busque a Ramón Devesa para pedirle la grabación, pero me dijo que si yo tenía la cifra de dinero que valía esa evidencia. Así, que renuncie a esta exigencia”, contó Rodríguez.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, aseguró que Xavier Vendrell engañó a Gustavo Petro por reunión con Papá Pitufo. Foto: Semana/Presidencia/AFP

El director de la UNP negó conocer el video de primera mano y aseguró, en su momento, que dos fuentes le contaron de su contenido. Allí se vería a Papá Pitufo, a Xavier Vendrell y “a otra persona entrar a una estancia un poco oscura con un maletín que fue abierto inmediatamente y del que sacaron varios fajos de dinero”.

Si Augusto Rodríguez no observó el video y el único que lo hizo fue Jorge Lemus, hoy está sembrando dudas sobre el valor de la devolución, el cumplimiento de la orden del entonces candidato Gustavo Petro y que quizá no se dio totalmente.