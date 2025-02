Mediante un comunicado, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, contó detalles de lo que habría pasado con alias Papá Pitufo en medio de la campaña de Gustavo Petro.

Se refirió al encuentro en el Parkway con Vendrell. “En aquella reunión que tuve con Xavier Vendrell le transmití la indicación perentoria del entonces senador Gustavo Petro de devolver el dinero, entregado por Papá Pitufo sin el conocimiento y la autorización del candidato. El señor Vendrell, quien se encontraba visiblemente asustado por las circunstancias, me comentó que había visto a alias Pitufo en un evento masivo de colombianos que se realizó en España, en el mes de enero de ese mismo año, agenda de campaña elaborada por Armando Benedetti”, aseguró.

El director de la UNP compartió junto al comunicado una fotografía del jefe de Despacho de la Presidencia, Armando Benedetti, junto a Xavier Vendrell, el polémico asesor catalán de Petro, horas antes del consejo de ministros que fue televisado.

Armando Benedetti y Xavier Vendrell conversando en la Casa de Nariño en medio del consejo de ministros. | Foto: Suministrada

Según narra Rodríguez en el comunicado, el primer contacto que evidenció de Vendrell y Papá Pitufo fue en el encuentro que tuvo Petro en Madrid, España, en el que estaba acompañado del asesor catalán y de Benedetti.

“Vendrell subrayó que ese encuentro fue muy concurrido de simpatizantes y que Gustavo Petro nunca supo que entre los presentes estuvo Diego Marín Buitrago. No obstante, el mismo Vendrell confirmó que en ese mismo evento coincidieron Papá Pitufo, Armando Benedetti y él mismo. ¿Cómo se percató el señor Vendrell de la presencia de Papá Pitufo? ¿Quién lo invitó? No lo sé, no me lo comentó. Sin embargo, me aseguró que estuvo en el evento. En lo personal, estoy completamente cierto en que el candidato no tuvo encuentro alguno con Papá Pitufo en Madrid, España", dijo el director de la UNP.

Rodríguez también se refiere al encuentro que habría tenido Vendrell en una “mansión” en Guaymaral, cerca de Bogotá, en la que supuestamente se hizo la entrega de los 500 millones de pesos.

Dijo que Vendrell estuvo acompañado de Néstor Daniel García Colorado, militante de la Alianza Verde, y quien, según Rodríguez, “se embolsilló 50 millones de pesos de un tacazo”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Armando Benedetti, jefe de Despacho. | Foto: Andrea Puentes y Ovidio González - Presidencia de la República

Rodríguez cuenta que le había pedido a Vendrell filmar un video como prueba de la devolución del dinero, como lo había pedido Petro. Sin embargo, asegura que cuando le solicitó la pieza audiovisual al asesor catalán le expresó que la tenía Ramón Devesa González, un hacker español. Y que cuando se la solicitó, este le pidió dinero por la prueba.

“Me causó molestia el enterarme de que Ramón Devesa había sido quien realizó la filmación. Y, efectivamente, no me equivocaba; cuando Vendrell se me presentó a informarme que ya había hecho la devolución de la plata, le exigí el video, pero me dijo que no lo tenía, puesto que Devesa se había quedado con la filmación. Busque a Ramón Devesa para pedirle la grabación, pero me dijo que si yo tenía la cifra de dinero que valía esa evidencia. Así, que renuncie a esta exigencia”, contó Rodríguez.

Aunque el director de la UNP niega conocer el video de primera mano, asegura que dos fuentes le contaron de su contenido. Allí se vería a Papá Pitufo, a Xavier Vendrell y “a otra persona entrar a una estancia un poco oscura con un maletín que fue abierto inmediatamente y del que sacaron varios fajos de dinero”.

Augusto Rodríguez, director de la UNP. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El director de la UNP dudó del viaje de Vendrell a España para devolver el dinero y que eso pudo haber sido una estrategia “para reanudar la operación”.

Lo más llamativo del comunicado es la frase con la que remata el director de la UNP, sugiriendo que si le pasa algo a su integridad, tendría relación con estos hechos.