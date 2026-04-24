Director de la UNP contó su versión sobre esquema de Juliana Guerrero y dijo por qué lo tiene si no es funcionaria: “Una exageración”

Las graves denuncias que Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, hizo en SEMANA dejaron muy mal parada a Juliana Guerrero, quien sería en estos momentos la mujer más poderosa del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Esquema de seguridad de Juliana Guerrero: revelan cómo está conformado y se desata polémica en redes

Uno de los aspectos más polémicos es que Rodríguez aseguró que mientras que a ella le habían negado un esquema especial y no contaba con la suficiente protección, Guerrero sí tenía todo esto.

Incluso, a través de redes sociales comenzó a circular una información en la que se mencionaba que el esquema de Guerrero supuestamente estaba conformado por tres camionetas y nueve escoltas.

Juliana Guerrero, Augusto Rodríguez y Angie Rodríguez. Foto: Semana

Esto desató toda una controversia, más teniendo en cuenta que en estos momentos Guerrero no es funcionaria del Gobierno.

Por ello, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, salió a aclarar la situación y contó la verdad sobre el esquema con el que cuenta esta joven.

“Es una exageración enorme, me aterra la falta de rigurosidad. Es una forma muy poco profesional y muy poco técnica de manejar este tema“, señaló en diálogo con la emisora La FM.

El funcionario señaló que si bien no puede precisar cómo es el esquema que le presta seguridad a Guerrero, pues existe una reserva legal sobre estos detalles para cada uno de los beneficiarios, no es verdad lo que se ha dicho en las últimas horas.

Augusto Rodríguez contó pedido que Angie Rodríguez le hizo a la UNP para Juliana Guerrero: “Píldora para la memoria”

Rodríguez fue claro al advertir que revelar estos aspectos pueden poner en peligro a cada una de las personas a las que se les presta el servicio. “Si uno suministra esa información, personas interesadas en atentar contra la integridad de los protegidos podrían aprovecharla”, manifestó.

“Por eso no puedo dar números de vehículos ni de escoltas. Pero no tiene tres carros blindados y no tiene nueve escoltas, eso no es cierto”, añadió.

Asimismo, el director de la UNP respondió a los cuestionamientos sobre por qué Juliana tiene un esquema de protección si no es funcionaria pública.

“Ella fue funcionaria del Ministerio del Interior y en ese momento reportó unos riesgos que fueron evaluados por los comités técnicos de esta entidad. A partir de ahí se recomendaron las medidas de protección”, aclaró.

En ese sentido, precisó que tras su salida de la cartera, actualmente la situación se encuentra bajo revisión.

“En este momento está siendo evaluada por trámite ordinario, como parte de la población de activistas. Aquí hay unos procedimientos claros, las medidas no se asignan de manera arbitraria”, concluyó.