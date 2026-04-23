Esquema de seguridad de Juliana Guerrero: revelan cómo está conformado y se desata polémica en redes

La entrevista que la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, le concedió a SEMANA sigue generando todo tipo de reacciones.

Aunque fueron múltiples los señalamientos de la funcionaria, llamó la atención lo que dijo sobre Juliana Guerrero, una exasesora del Ministerio del Interior que, según Rodríguez, tiene un gran poder en el Gobierno Petro aunque no es funcionaria.

Entre tantas cosas que dijo Rodríguez, aseguró que la Unidad Nacional de Protección fue bastante diligente con Guerrero para otorgarle un esquema de seguridad sin estar en el mismo. Así mismo dijo que todo lo supo porque ella se sentía desprotegida, mientras que a la joven se le brindaron todas las medidas de seguridad.

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“En su momento fue rapidito para sacarle las medidas a ella sin ser funcionaria pública y sin reportar, con pruebas, que tuviera amenazas en contra de su vida”, comentó Rodríguez.

En medio de toda esa polémica, el representante a la Cámara electo por Bogotá, Daniel Briceño, reveló en sus redes sociales la que sería la composición del esquema de seguridad de Guerrero.

“3 carros blindados y hasta 9 escoltas para Juliana Guerrero, pagados con los impuestos de los colombianos, mientras asesinan a líderes sociales, extorsionan comerciantes y atracan ciudadanos”, dijo el representante a la Cámara electo del Centro Democrático.

Además, lanzó duros cuestionamientos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). “El siniestro director de la UNP es una absoluta vergüenza para este país”, reiteró.

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En redes se ha vuelto viral el escrito de Briceño y varias personas han puesto fotografías del que sería el esquema de seguridad de Guerrero. No obstante, no se ha confirmado si esas camionetas sí son las que ella tiene asignadas.

Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), respondió a las denuncias hechas por Angie Rodríguez en SEMANA y que han desatado un terremoto político en el país.

El director de la entidad aseguró que el 6 de marzo de 2025 ocurrieron cosas “inusitadamente veloces”. Una de estas, de acuerdo con él, fue el nombramiento de Guerrero como secretaria ejecutiva del despacho del Ministerio del Interior.

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Esa misma fecha, según contó el funcionario, la propia Angie Rodríguez le envió a él una solicitud de medidas de protección para Guerrero. “Todo eso sucedió el mismo día, eso sí es bastante rapidito”, comentó.

Angie Rodríguez y Juliana Guerrero. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“A pesar de que ahora afirma que la señora Guerrero no presentaba riesgo para ese entonces, en dicha solicitud, la propia doctora Rodríguez expone un listado de links de los que, se supone, se derivan los riesgos que, a su juicio, ameritaban la asignación de protección”, señaló.

Al margen de lo que está pasando, el cuestionamiento en redes es por qué Guerrero cuenta con esquema de protección si no pertenece al Gobierno Petro.