La Fiscalía General de la Nación citó a Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, para que amplíe la denuncia que interpuso contra Carlos Carrillo y Juliana Guerrero, revelada en exclusiva por SEMANA.

La cita es a las 2:30 de la tarde, y en esta se detallará quiénes están detrás de la extorsión de la que fue víctima, así como el supuesto espionaje por el cual responsabiliza al director de la UNGRD.

Luego de la entrevista de Rodríguez con SEMANA, en la que destapó lo que sería una presunta red criminal dentro de la Casa de Nariño, la funcionaria presentó una denuncia que incluye chats en los que un extorsionista le pide recursos a cambio de información sobre el Fondo Adaptación.

El extorsionista, según los chats, le cobró a Rodríguez “cincuenta de los grandes”.

En desarrollo...