Augusto Rodríguez contó pedido que Angie Rodríguez le hizo a la UNP para Juliana Guerrero: “Píldora para la memoria”

Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), respondió a las denuncias hechas por Angie Rodríguez en SEMANA y que han desatado todo un terremoto político en el país.

Augusto Rodríguez dice que Angie Rodríguez cuenta con un “robusto” esquema de seguridad

Entre otras cosas, la directora del Fondo de Adaptación sostuvo que no le estaban brindando las medidas especiales que solicitó y, además, cuestionó que a Juliana Guerrero sí le hicieran el procedimiento rápidamente.

“En su momento fue rapidito para sacarle las medidas a ella sin ser funcionaria pública y sin reportar, con pruebas, que tuviera amenazas en contra de su vida”, comentó.

Ante esto, el director de la UNP respondió y aseguró que el 6 de marzo de 2025 ocurrieron cosas “inusitadamente veloces”. Una de estas, de acuerdo con él, fue el nombramiento de Guerrero como secretaría ejecutiva del despacho del Ministerio del Interior.

Esa misma fecha, según contó el funcionario, la propia Angie Rodríguez le envió a él una solicitud de medidas de protección para Guerrero. “Todo eso sucedió el mismo día, eso sí es bastante rapidito”, comentó.

“A pesar de que ahora afirma que la señora Guerrero no presentaba riesgo para ese entonces, en dicha solicitud, la propia doctora Rodríguez expone un listado de links de los que, se supone, se derivan los riesgos que, a su juicio, ameritaban la asignación de protección”, señaló.

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Por todo esto, el director de la UNP afirmó que hay una clara contradicción en lo que está diciendo en estos momentos la directora del Fondo de Adaptación.

Según comentó, se está adelantando un estudio de reevaluación del nivel de riesgo que pueda tener Guerrero, ya que dejó de ser funcionaria e inició ruta de protección individual como activista política.

Angie Rodríguez habló en SEMANA de un supuesto plan para sacarla del Gobierno, orquestado por funcionarios de la misma administración. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Por otra parte, Augusto Rodríguez dejó claro que Angie Rodríguez cuenta con un “robusto” esquema de seguridad, el cual incluye un parque automotor blindado, persona de protección y chaleco blindado con enfoque de género.