Augusto Rodríguez dice que Angie Rodríguez cuenta con un “robusto” esquema de seguridad

El director de la UNP desmintió a Angie Rodríguez y confirmó que la gerente del Fondo Adaptación sí cuenta con un “robusto esquema de seguridad”.

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La gerente del Fondo Adaptación aseguró en entrevista con SEMANA que no contaba con un esquema de seguridad y le pidió al director de la UNP que “por favor le proporcionara su esquema”.

Ante las declaraciones de la exdirectora del Dapre, Augusto Rodríguez, director de la UNP, le salió al paso y aseguró que Angie Rodríguez sí cuenta con un “robusto” esquema de seguridad".

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Angie Rodríguez Chats Juliana Guerrero Foto: SEMANA

“Ante las declaraciones recientes de la doctora Angie Rodríguez en diferentes medios de comunicación, la Unidad Nacional de Protección se permite aclararle a la opinión pública que no es cierto que la funcionaria esté o haya estado desprotegida”, dijo el director de la UNP.

Y siguió: “La UNP recibió la solicitud formal junto con las razones que sustentaban la medida de protección y, tan solo cinco días después, mediante trámite de emergencia, a través de la resolución 014 se le otorgó un esquema de seguridad que corresponde a un nivel robusto esquema que incluye parque automotor blindado, persona de protección y chaleco blindado con enfoque de género”, agregó Rodríguez.

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Angie Rodríguez entrevista con Yesid Lancheros Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Así mismo, el director de la UNP aseguró que existe una acta de implementación firmada el 3 de febrero en la que consta que Rodríguez aceptó las medidas otorgadas por cuenta de la UNP. “Cabe anotar que el esquema otorgado a la doctora Rodríguez es equivalente en tamaño y fortaleza al de la mayoría de los ministros”.

Finalmente, Augusto Rodríguez aseguró que las medidas de protección responde únicamente al nivel de riesgo que es cuantificado por los técnicos de la UNP y evaluado en el marco del comité de evaluación del riesgo y recomendación de medidas.

Angie Rodríguez entrevista con Yesid Lancheros Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“Es este estudio el que determina el nivel de protección requerido y en los casos en los que el riesgo sea ordinario no se asignan medidas y por tanto no se generan costos a la entidad”, dijo el director de la UNP.