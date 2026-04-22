Este es el video de cuando Petro presentó al país a Juliana Guerrero: “Joven rebelde”; ahora es señalada por Angie Rodríguez de manejar el poder

Nuevamente, el nombre de Juliana Guerrero aparece en los reflectores de la opinión pública. En esta oportunidad, por las delicadas denuncias que puso de presente en diálogo exclusivo con SEMANA, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y ahora directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez.

Aparte del lío judicial que enfrenta por la expedición de títulos exprés, en donde fue imputada por la Fiscalía por el escándalo en la Fundación San José, fue mencionada por Rodríguez en el diálogo exclusivo con SEMANA.

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Angie Rodríguez la señaló de hacer parte de una supuesta “red criminal” para exprimir recursos públicos de diferentes dependencias del Gobierno nacional. Incluso, la directora del Fondo de Adaptación reveló que Guerrero se “ufanaba” de ser, al parecer, cercana a la guerrilla del ELN.

Sin embargo, fue el presidente Gustavo Petro quien presentó a Juliana Guerrero al país en un consejo de ministros que se llevó a cabo en febrero de 2025.

“He hecho un trabajo, me lo ha hecho Benedetti, que está aquí sentado con Juliana, que no se pone su cachucha, pero se las quiero presentar, porque esa cachucha me la tiene que regalar; se la pedí prestada, pero quiero que la gente pueda conocer a Juliana. Es un poco joven, pero muy activa, rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar las elecciones”, dijo en ese momento el jefe de Estado.

Este fue el momento en que el presidente Gustavo Petro presentó al país, en pleno consejo de ministros, a Juliana Guerrero: “Joven rebelde”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/XU4tB4dsbR — Revista Semana (@RevistaSemana) April 22, 2026

Y concluyó el mandatario: “Han construido un equipo que es la jefatura de Despacho, no de Gabinete; eso no existe en la Constitución, no hay intermediario entre los ministros y el presidente”.

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Pero volviendo a la explosiva entrevista de Angie Rodríguez en SEMANA, la funcionaria reveló que fue ella quien denunció al interior del Gobierno que Juliana Guerrero “no tenía los títulos profesionales de manera legal”.

Finalmente, indicó: “Hay un juego por el poder y el dinero, eso los tiene enceguecidos, entonces piensan que este Gobierno no va a continuar y por eso miran cómo exprimirlo, y un ejemplo de eso es la señora Juliana Guerrero; ella es la que maneja el poder”.