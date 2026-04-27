Gustavo Bolívar se sinceró en vivo sobre Juliana Guerrero y dijo por qué Petro le tiene confianza: “Nos encanta la comidilla”

Las explosivas declaraciones que Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, hizo en SEMANA todavía siguen dando mucho de qué hablar y han desatado todo un terremoto político.

La funcionaria habló, entre otras cosas, de Juliana Guerrero, quien ha sido calificada como una de las mujeres más influyentes del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Gustavo Bolívar, una de las personas más cercanas al jefe de Estado, se refirió al tema en El Debate de SEMANA y explicó por qué, según él, el mandatario le tiene tanta confianza a Guerrero.

“Lo que uno tiene que entrar a mirar es si las actuaciones de ella son delictivas. Pero uno llega a decirle al presidente que se ganó la Presidencia con un mundo de votos, eso no es; a ninguno nos gustaría”, comentó.

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En esa línea, el excongresista fue claro al advertir que, si la joven ha cometido alguna actuación ilegal, como por ejemplo lo que presuntamente ocurrió con sus títulos universitarios, lo que corresponde es denunciarla.

Por lo mismo, cuestionó que se esté atacando a la persona, cuando lo que debe ponerse bajo la lupa son esas supuestas acciones indebidas que habría cometido.

Además, Bolívar se refirió a la confianza que, según dijo la propia Angie Rodríguez, el presidente Petro le tendría a Guerrero y por la cual, de alguna forma, sigue vinculada al Gobierno.

“Yo creo que si el presidente le delegó esa confianza es porque cree en ella. No solo en ella; yo he visto que él cree en la juventud y uno se puede equivocar de repente con las personas, pero no de mala fe”, expresó.

Asimismo, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social también criticó que se haya especulado con una supuesta relación sentimental entre Guerrero y el jefe de Estado, quien tuvo que salir a aclarar la situación en su momento.

“Como aquí nos encanta la comidilla, entonces dicen: ‘No, quién sabe lo que tendrán por allá debajo’. (...) Petro no debería salir a decir eso, cada quien tiene su vida personal e íntima”, dijo.

“Además, tengo entendido que él está divorciado hace rato, entonces si pudiera, pues lo haría. Pero él sale a aclararlo porque entiende que también ese chisme golpea a otra persona, no solo a él, y de manera injusta”, añadió.

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Sobre las otras cosas que Angie Rodríguez contó en entrevista con SEMANA, Bolívar afirmó que hay algunas con las que está de acuerdo y otras en las que no cree en lo absoluto.

De igual forma, cuestionó que muchas de las personas que ya no están en el Gobierno salgan a hablar mal de él y del presidente Petro. “Eso es falta de formación política, pero también falta de compromiso con el proyecto”, manifestó.

Por último, sostuvo que también se trata de una “falta de integridad humana” y de deslealtad hacia quien les brindó toda la confianza en su momento.